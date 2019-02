LIVE MotoGP, Test Sepang 2019 in DIRETTA: 8 febbraio, Valentino Rossi cerca conferme. Dovizioso alla riscossa

Yamaha Factory Racing's Italian rider Valentino Rossi returns to the pit lane during the first day of the 2019 MotoGP pre-season testing at the Sepang International Circuit in Sepang on February 6, 2019. (Photo by Mohd RASFAN / AFP)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei test di MotoGP in Malesia. Sul tracciato di Sepang la parola passai ai motori! Dopo le presentazioni delle nuove moto e le considerazioni in prospettiva, è tempo che sia il cronometro l’unico giudice in grado di emettere una sentenza definitiva.

C’è attesa! In casa Ducati, il ruolo di numero è designato, al di là delle smentite. Sarà Andrea Dovizioso a lanciare il guanto di sfida a Marc Marquez e alla Honda. Il forlivese, reduce dai due secondi posti negli ultimi due campionati, vuol puntare al bersaglio grosso. Le basi per un futuro successo si costruiranno fin da queste prime prove, importanti per pianificare lo sviluppo sulla GP19. Il male cronico della “Rossa” in passato è stata la velocità di percorrenza in curva. Spetterà al lavoro del “Dovi” e dei suoi tecnici trovare il farmaco.

Sepang dovrà dare indicazioni concrete anche a Valentino Rossi e alla Yamaha. Il “Dottore” viene da un’annata nella quale non è mai salito sul podio più alto. Un digiuno al quale non era abituato. Una M1 con una vesta un po’ diversa, simile a quelli di un altro amore del “46”, vale a dire l’Inter. La moto nerazzurra, tra le mani del nove volte campione del mondo, ci si augura sia veloce e consistente, qualità che nel 2018 si sono viste decisamente poco.

E poi la Honda? Una HRC incerottata: Jorge Lorenzo out per la frattura allo scafoide del polso sinistro e Marquez non al 100% dopo l’operazione alla spalla in dicembre. C’è da scommettere che l’asso nativo di Cervera non mancherà all’appello ma di sicuro il programma in termini meramente quantitativi ne risulterà influenzato. Sarà compito del collaudatore Stefan Bradl supplire, nei limiti del possibile, alle funzioni del maiorchino per fornire più informazioni possibili ai box. Non resta che prendere nota.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata dei test di MotoGP in Malesia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 04.30 italiane. Buon divertimento!

