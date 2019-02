MotoGP, Test Sepang 2019: risultati 7 febbraio. La Yamaha rinasce con Vinales! Ottimi anche Valentino Rossi e Andrea Dovizioso

Yamaha Factory Racing's Spanish rider Maverick Vinales takes a corner during the second day of the 2019 MotoGP pre-season testing at the Sepang International Circuit in Sepang on February 7, 2019. (Photo by Mohd RASFAN / AFP)

I tifosi della Yamaha possono iniziare a sognare. Maverick Vinales, infatti, conclude nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP a Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione (esattamente sotto la bandiera a scacchi) con un tempo monstre: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la conferma che la scuderia di Iwata abbia mosso passi importanti rispetto al 2018. A parte questo tempo straordinario, anche il giovedì di Sepang ha confermato grande equilibrio in pista. Ma andiamo con ordine.

Al secondo posto troviamo Alex Rins (Suzuki), che conferma il suo ottimo inizio di stagione, e ribadisce il risultato di ieri. Il suo 1:59.424 (ottenuto con un time attack conclusivo) lo porta a 527 millesimi dalla vetta al termine di 61 giri. Terza posizione per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) che, a sua volta, forza in chiusura e chiude in 1:59.517 con 620 di distacco. In quarta piazza un positivo Andrea Dovizioso, che aveva mantenuto la leadership per la maggior parte del turno. Il romagnolo, dopo una prima giornata nella quale aveva passato diverse ore nella comparazione tra diversi telai (clicca qui per l’analisi della prima sessione di test), ha iniziato a fare sul serio, dimostrando il potenziale della sua Desmosedici 19 e facendo segnare un interessante 1:59.562. La Ducati su questo tracciato si è sempre comportata nel migliore dei modi, e anche in questa occasioni ne ha dato conferma. Per il forlivese buona mole di lavoro, con 60 giri all’attivo, e la consapevolezza che le basi verso il Mondiale 2019 sono solide.

Nella quinta casella della graduatoria troviamo il britannico Cal Crutchlow. Anche il portacolori del team LCR Honda, dopo un primo giorno di assestamento (è reduce dall’infortunio di Phillip Island) ha iniziato a spingere, chiudendo ad appena 4 millesimi da Dovizioso ed a 669 dalla vetta. In sesta posizione, Valentino Rossi, che rappresenta una seconda boccata di ossigeno per il team di Iwata che, a quanto pare, sta confermando di avere risolto diversi problemi sulla propria M1. Il “Dottore”, che non ha provato il tempo nel finale, si accontenta di un interessante 1:59.625 a 728 dal compagno di team.

Settima prestazione per lo spagnolo Tito Rabat (Ducati Reale Avintia) in 1:59.664, mentre è ottavo il campione del mondo Marc Marquez (Honda). Lo spagnolo ha proseguito nel suo lavoro accurato per non sforzare in maniera eccessiva la spalla sinistra e, al termine di 37 giri, ha fatto segnare un 1:59.790 a 893 millesimi da Vinales. Nona posizione per Danilo Petrucci (Ducati), con il tempo di 1:59.845 a 948 millesimi, mentre è decimo il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) in 1:59.966.

Compie qualche passo in avanti il francese Johann Zarco, 11esimo con la sua Red Bull KTM a 1.076, proprio davanti al nostro Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) che forza e chiude in 1:59.995. 15esimo tempo per Franco Morbidelli (Yamaha SIC Petronas) a 1.254, mentre è 18esimo Andrea Iannone (Aprilia) a 1.613 in 2:00.510.

Domani, dalle ore 3.00 italiane (le 10.00 di Sepang) prenderà il via la terza, ed ultima, giornata di test pre-stagionali in terra malese. A quel punto il circus si sposterà a Losail (Qatar) per la seconda tre-giorni di test che precederanno il via vero e proprio del campionato che si terrà proprio nel deserto qatariota, con lo spettacolo della notturna.

RIEPILOGO TEMPI SECONDA GIORNATA TEST MOTOGP SEPANG 2019

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58.897 62 / 63

2 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:59.424 0.527 0.527 58 / 61

3 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:59.517 0.620 0.093 48 / 49

4 DOVIZIOSO, Andrea Mission Winnow Ducati 1:59.562 0.665 0.045 19 / 60

5 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:59.566 0.669 0.004 14 / 53

6 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:59.625 0.728 0.059 8 / 51

7 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:59.664 0.767 0.039 74 / 75

8 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:59.790 0.893 0.126 5 / 37

9 PETRUCCI, Danilo Mission Winnow Ducati 1:59.845 0.948 0.055 11 / 65

10 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:59.966 1.069 0.121 57 / 60

11 ZARCO, Johann Red Bull KTM Factory Racing 1:59.973 1.076 0.007 56 / 58

12 BAGNAIA, Francesco Alma Pramac Racing 1:59.995 1.098 0.022 51 / 52

13 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.101 1.204 0.106 9 / 54

14 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 2:00.108 1.211 0.007 11 / 58

15 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 2:00.151 1.254 0.043 56 / 58

16 BRADL, Stefan Honda Test Team 2:00.230 1.333 0.079 25 / 59

17 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:00.305 1.408 0.075 66 / 67

18 IANNONE, Andrea Aprilia Racing Team Gresini 2:00.510 1.613 0.205 21 / 39

19 KALLIO, Mika Red Bull KTM Factory Racing Test Team 2:00.523 1.626 0.013 4 / 41

20 OLIVEIRA, Miguel KTM Tech 3 Racing 2:00.672 1.775 0.149 7 / 61

21 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 2:00.876 1.979 0.204 17 / 64

22 ABRAHAM, Karel Reale Avintia Racing 2:01.245 2.348 0.369 9 / 56

23 TEST 1, Yamaha Yamaha Test Team 2:01.406 2.509 0.161 15 / 42

24 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:01.654 2.757 0.248 3 / 45

25 SYAHRIN, Hafizh KTM Tech 3 Racing 2:01.859 2.962 0.205 39 / 53

26 TEST 2, Yamaha Yamaha Test Team 2:02.989 4.092 1.130 8 / 16

27 TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 2:03.276 4.379 0.287 17 / 22

NC SMITH, Bradley Aprilia Racing Factory Team



