MotoGP, Test Sepang 2019: risultati 6 febbraio. Svetta Marc Marquez, Valentino Rossi in crescita con la Yamaha

Yamaha Factory Racing's Italian rider Valentino Rossi returns to the pit lane during the first day of the 2019 MotoGP pre-season testing at the Sepang International Circuit in Sepang on February 6, 2019. (Photo by Mohd RASFAN / AFP)

Le temperature sull’asfalto sono elevatissime e le condizioni estreme ma Marc Marquez è sempre il migliore. Hanno preso il via quest’oggi, in quel di Sepang (Malesia), i test ufficiali riservati ai team di MotoGP che prenderanno parte al prossimo Mondiale, il cui esordio è programmato a Losail (Qatar) il 10 marzo. Come dicevamo, l’iberico della Repsol Honda davanti a tutti. Una sorpresa non per le note qualità di guida del funambolico centauro spagnolo, quanto per l’inverno problematico che ha vissuto. Reduce da un’operazione alla spalla, Marquez è ancora in cerca della sua miglior condizione fisica. Nonostante questo, pur mettendo insieme solo 29 tornate e terminando anzitempo le prove, il suo crono è stato strepitoso. L’1’59″621 siglato dal “93” è stato il simbolo di questo day-1 malese e come tale deve far preoccupare i rivali del campione del mondo in carica.

Top of the time sheets so far for @marcmarquez93, dipping under the two minute barrier. He’ll take the afternoon off to rest his shoulder and work with his physio to be ready for #SepangTest Day 2. pic.twitter.com/cmbbSRgTEI — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 6, 2019

Alle spalle di Marc, un sorprendente Alex Rins. Il pilota iberico del Team Suzuki Ecstar ha portato avanti un buon programma di lavoro (61 giri), fermandosi a 259 millesimi dal leader e mettendo in mostra una buona velocità. Terza posizione per la Yamaha Factory di Maverick Vinales. Il Top Gun del Motomondiale, con il suo numero “12” sul cupolino, ha fatto vedere un buon feeling con la M1, come testimoniato dal posizionamento odierno (+0″316) e anche dall’ottima sequenza di giri (63) su un ritmo notevole. A seguire il sorprendente iberico Tito Rabat (Reale Avintia Racing Ducati) a 0″362, Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) a 0″430 e Valentino Rossi (Yamaha Factory) a 0″433.

L’umbro è stato protagonista di un turno interessante, in vetta nelle prime battute e in confidenza con la creatura di Borgo Panigale. Per quanto concerne il campione di Tavullia, il target era quello di verificare la consistenza della moto di Iwata e le risposte sono state positive (56 tornate). In sesta posizione il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) a 0″537 e settimo l’altro ducatista Andrea Dovizioso a 0″576. Da interpretare quanto fatto dal “Dovi” che non è sembrato spremesi più di tanto (49 giri). Domani ne sapremo di più. In casa Yamaha, dal punto di vista tecnico, si sono potute apprezzare delle novità sulla carena, per dare maggior stabilità alla moto e migliorare la guidabilità.

Completano la top-10 il tedesco Stefan Bradl (+0″593), collaudatore della Honda HRC e presente a Sepang per sostituire l’infortunato Jorge Lorenzo, sobbarcatosi una grande mole di lavoro nel pomeriggio, e lo spagnolo Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) a 0″692. KTM che ha portato tanto materiale: una nuova conformazione del serbatoio e un nuovo scarico. Ciò parrebbe aver dato una velocità di punta maggiore in rettilineo. Vi sono stati però anche alcuni contrattempi relativamente alla moto del portoghese Miguel Oliveira (Tech 3 KTM), rimasto fermo in pista per un problema tecnico, mentre Espargaró è scivolato nelle ultime fasi del turno.

Per quanto concerne gli altri piloti italiani, Franco Morbidelli in sella alla Yamaha Petronas SRT si è classificato 12° a 0″894, Francesco “Pecco” Bagnaia ha ottenuto il 15° crono sulla Ducati Pramac a 1″073 mentre Andrea Iannone sull’Aprilia ha chiuso 23° a 1″940, protagonista anche di una caduta senza conseguenze nelle prime battute dei test.

L’ORDINE DEI TEMPI DEL DAY-1 (TOP 10)

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:59.621 2 42 A. RINS +0.259 3 12 M. VIÑALES +0.316 4 53 T. RABAT +0.362 5 9 D. PETRUCCI +0.430 6 46 V. ROSSI +0.433 7 30 T. NAKAGAMI +0.537 8 4 A. DOVIZIOSO +0.576 9 6 S. BRADL +0.593 10 44 P. ESPARGARO +0.692

Foto: LaPresse