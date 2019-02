LIVE Atletico-Madrid Juventus, Champions League in DIRETTA: l’andata in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live di Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League di calcio 2019. Come si era detto sin dal sorteggio, i Colchoneros rappresentano l’avversaria peggiore che potesse capitare alla Vecchia Signora. Motivo? Gioca un calcio speculare alla compagine italiana. Simeone, negli anni, ha fatto della solidità difensiva e delle ripartenze un marchio di fabbrica. Uno stile molto “italiano”, che può creare enormi grattacapi. Non è escluso, infatti, che gli spagnoli possano scendere in campo per provare a portare a casa lo 0-0, per poi giocare al ritorno con due risultati su tre a disposizione a Torino. Allegri è certamente conscio del pericolo, per questo nella conferenza stampa della vigilia ha rimarcato l’importanza di segnare almeno un gol allo stadio Wanda Metropolitano, possibilmente anche due.

I precedenti tra Simeone ed i club italiani parlano di 4 vittorie e 2 pareggi. La Juventus, tuttavia, ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in Champions League nella fase ad eliminazione diretta. Gli iberici non hanno mai perso in casa nelle ultime dodici sfide di Champions nel tabellone finale. Per cercare di scardinare un avversario davvero durissimo (ripetiamo, il peggiore possibile), la Juventus dovrà affidarsi alla sua stella più lucente, Cristiano Ronaldo, desideroso di tornare decisivo nella “coppa dalle grandi orecchie” dopo aver messo a segno appena un gol nelle ultime otto partite disputate. Attenzione poi alla vena realizzativa di Dybala, a segno per sei volte negli ultimi sette match disputati.

Atletico Madrid-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League 2019, prenderà il via alle ore 21.00. Non perdetevi neppure un minuto di questa sfida avvincente con la nostra Diretta Live. Buon divertimento. (Foto: Shutterstock.com)

