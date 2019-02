VIDEO Atletico Madrid-Juventus 2-0, Highlights, gol e sintesi Champions League. Gimenez e Godin stendono i bianconeri

L’Atletico Madrid ha sconfitto la Juventus per 2-0 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I colchoneros si sono imposti nettamente al Wanda Metropolitano e ora i bianconeri saranno costretti a una strepitosa rimonta nel ritorno in programma tra tre settimane a Torino per qualificarsi ai quarti di finale. I biancorossi hanno ampiamente meritato il successo grazie a un secondo tempo da urlo: dopo il gol annullato a Morata dall’arbitro con l’ausilio del Var, Gimenez e Godin hanno segnato le reti della vittoria sugli sviluppi di due calci piazzati. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Atletico Madrid-Juventus.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com