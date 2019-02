Champions League, Atletico Madrid-Juventus: orario, tv e streaming. Su che canale vederla

L’attesa sta per esaurirsi, e non poteva essere altrimenti dato che oggi si completeranno le gare d’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: al Wanda Metropolitano di Madrid, questa sera alle ore 21.00, nello stadio che ospiterà la finalissima della competizione, si sfideranno i padroni di casa spagnoli dell’Atletico Madrid e la Juventus.

I Colchoneros hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle del Borussia Dortmund, mentre la Vecchia Signora ha vinto il raggruppamento riuscendo a mettersi alle spalle il Manchester United. Si tratta di una delle sfide più equilibrate ed affascinanti di questo primo turno ad eliminazione diretta della manifestazione.

La partita sarà visibile in chiaro ed in maniera gratuita su Rai 1, mentre in abbonamento sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà gratuita su Rai Play e in abbonamento su Sky Go. OA Sport vi permetterà di seguire la sfida con la diretta live testuale, fornendovi anche le pagelle live dell’incontro.

Di seguito il programma completo del match

PROGRAMMA

Champions League – Andata ottavi

Mercoledì 20 febbraio ore 21.00

Atletico Madrid-Juventus

diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252

diretta streaming su Rai Play e Sky Go

diretta live testuale su OA Sport (con pagelle live)

Foto: Alessio Tarpini LPS