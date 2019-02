Atletico Madrid-Juventus, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

E’ il grande giorno. Stasera alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano Atletico Madrid e Juventus si affronteranno nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Si può affermare senza timore di essere smentiti che si tratta del match più equilibrato di questa fase della massima rassegna continentale per club: entrambe finaliste negli ultimi cinque anni ed entrambe ko nell’atto conclusivo.

Due compagini accomunate non soltanto dagli esiti negativi citati, ma anche dalla filosofia calcistica. Il punto di forza di entrambe le squadre è la fase difensiva. I Colchoneros si stanno confermando come la miglior retroguardia della Liga con 17 gol subiti in 24 partite. Un vero e proprio bunker costruito davanti alla porta di Oblak per poi sfruttare in ripartenza le caratteristiche eccezionali di Antoine Griezmann, Diego Costa e del grande ex Alvaro Morata. Un principio simile alla formazione di Massimiliano Allegri: i due totem Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci al centro della difesa e l’attacco composto da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Mario Mandzukic capace di scatenarsi in transizione.

Tra queste due squadre i precedenti sono sette e l’ultima vittoria della Juve risale al periodo della Coppa delle Fiere nel 1965. In Champions League l’incrocio fu nella fase a gironi dell’edizione 2014-2015 e a Torino finì 0-0 mentre a Madrid vinse l’Atletico con un gol di Arda Turan. Una sfida quindi che si deciderà sui dettagli e nella quale gli uomini di Allegri dovranno essere capaci di abbinare solidità e concretezza. Si confida molto in Ronaldo che in carriera ha realizzato 22 reti ai Colchoneros, proprio per andare a segno in questa gara in trasferta e mettere sui binari favorevoli la qualificazione ai quarti di finale.

Atletico Madrid-Juventus: orario d’inizio e come vederla in tv

Atletico Madrid-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su su Rai Uno, diretta streaming su su Rai Play, nonché su Sky Sport e sul servizio streaming riservato agli abbonati della piattaforma satellitare Sky Go. OA Sport metterà a vostra disposizione la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere neanche un istante.

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

21.00 Atletico Madrid-Juventus

Atletico Madrid-Juventus: probabili formazioni

Nella conferenza stampa della vigilia Massimiliano Allegri ha già dato delle indicazioni sull’undici che verrà schierato questa sera. Di sicuro non ci sarà il tedesco Sami Khedira, rimasto a Torino per accertamenti visto che si parla di una aritmia atriale. Al suo posto dovrebbe giocare l’uruguaiano Bentancur mentre è certo l’impiego dal 1′ di Paulo Dybala, desideroso di dar seguito alla buona prestazione con gol contro il Frosinone in campionato. Il tecnico toscano dunque dovrebbe schierare un 4-3-1-2 con Szczesny tra i pali, difesa a quattro composta da De Sciglio, Bonucci, Chiellini e da Alex Sandro. Nella zona nevralgica, come detto, Bentancur affiancherà Pjanic e Matuidi. In avanti si puntano le fiches sul tridente formato da Dybala (qualche metro più indietro, per cucire gioco), Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Simeone dovrebbe rispondere con il suo solito 4-4-2. Il mister argentino recupera Koke mentre in difesa non vi sarà Lucas Hernandez. Al suo posto la scelta dovrebbe ricadere sul Filipe Luis. La coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Morata e Griezmann, visto che Diego Costa non è in grado di giocare tutta la partita. Probabile che la punta iberica possa entrare a partita in corso.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saul Niguez, Thomas, Rodri, Koke; Morata, Griezmann. All. Simeone

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com