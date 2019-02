LIVE Pagelle Atletico Madrid-Juventus 0-0 in DIRETTA: i voti della partita

Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Atletico Madrid-Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019. Si può affermare senza timore di essere smentiti che si tratta del match più equilibrato di questa fase della massima rassegna continentale per club: entrambe finaliste negli ultimi cinque anni ed entrambe ko nell’atto conclusivo.

Due compagini accomunate non soltanto dagli esiti negativi citati, ma anche dalla filosofia calcistica. Il punto di forza di entrambe le squadre è la fase difensiva. I Colchoneros si stanno confermando come la miglior retroguardia della Liga con 17 gol subiti in 24 partite. Un vero e proprio bunker costruito davanti alla porta di Oblak per poi sfruttare in ripartenza le caratteristiche eccezionali di Antoine Griezmann, Diego Costa e del grande ex Alvaro Morata. Un principio simile alla formazione di Massimiliano Allegri: i due totem Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci al centro della difesa e l’attacco composto da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Mario Mandzukic capace di scatenarsi in transizione.

OA Sport vi offre le Pagelle LIVE di Atletico Madrid-Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Foto: cristiano barni / shutterstock.com

CLICCA QUI LA DIRETTA LIVE DI ATLETICO MADRID – JUVENTUS

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

JUVENTUS

Szczesny 6

De Sciglio 6

Bonucci 6.5: Pericoloso sugli sviluppi di un corner con un colpo di testa da posizione vantaggiosa.

Chiellini 6

Alex Sandro 5.5: Troppi errori in impostazione dell’esterno brasiliano, che alimentano le ripartenze dell’Atletico.

Bentancur 6

Pjanic 6

Matuidi 5.5: Incerto in rifinitura il giocatore francese che fa fatica a trovare il ritmo partita.

Dybala 6

Mandzukic 6

Cristiano Ronaldo 6.5: Una punizione di grande potenza scalda le mani del portiere dell’Atletico. Ottimo inizio per il portoghese.

All. Allegri 6

ATLETICO MADRID: Oblak 6.5; Juanfran 6, Giménez 6, Godín 6, Filipe Luís 6; Saúl 6, Partey 6, Rodrigo 6, Koke 6; Griezmann 6, Diego Costa 6. All. Simeone