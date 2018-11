MotoGP, GP Valencia 2018: orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv

Oggi, 17 novembre, giornata di qualifiche del Motomondiale, nel GP di Valencia 2018, ultimo round iridato di questa stagione. Sul circuito Ricardo Tormo apprestiamo a vivere un time-attack molto incerto. Con niente più in gioco dal punto di vista mondiale, visto che i titoli di tutte e tre le classi sono state assegnati, i centauri daranno libero sfogo alla loro aggressività. Nella massima cilindrata il campione in carica Marc Marquez sarà tra gli osservati speciali al pari di Valentino Rossi e di Andrea Dovizioso. Le condizioni meteorologiche, poi, potrebbero influenzare lo sviluppo della sessione e ciò renderà ulteriormente interessante queste ultime qualifiche dell’anno.

Il sabato del GP di Valencia sarà seguito in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) per cui anche in streaming su SkyGo (per i soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. Per quanto riguarda TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre) le qualifiche delle tre classi saranno live ed in chiaro!

OA Sport, come ogni altro appuntamento della stagione, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte della giornata sul circuito Ricardo Tormo, per non perdersi nemmeno un secondo delle ultime qualifiche del Mondiale 2018!





PROGRAMMA GP VALENCIA 2018

Sabato 17 novembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Repliche su SkySport MotoGP:

Qualifiche MotoGP:ore 16.10, 19.30, 23.00

Qualifiche Moto2: ore 21.15

Qualifiche Moto3: ore 22.15, 00.45

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo