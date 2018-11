Andrea Dovizioso, GP Valencia MotoGP 2018: “Confermarsi secondo nel Mondiale era importante. Mi aspetto di essere veloce qui”

Un Andrea Dovizioso tra presente e futuro quello che si approccia all’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, in sella alla Ducati, grazie al sesto posto dell’ultimo appuntamento in Malesia e alla caduta di Valentino Rossi, ha conquistato matematicamente la seconda posizione della graduatoria iridata e quindi per lui, come anche per la scuderia di Borgo Panigale, il prossimo weekend sarà una specie di test per verificare se la GP18 saprà andar forte anche su una pista dove in passato aveva fatto fatica.

Il tracciato iberico, infatti, è molto tortuoso e non dovrebbe essere così adatto alle qualità della Rossa, performante in accelerazione e nei tratti veloci con frenate molto profonde. Tuttavia il “Dovi” si aspetta di essere performante: “Il sesto posto di Sepang ci ha permesso di confermare la seconda posizione in campionato e questo è un riscontro molto importante che volevamo assolutamente portare a casa. Nel passato la Ducati ha spesso fatto fatica a portare a casa risultati considerevoli a Valencia. Ma in questo caso non sarà fondamentale questo aspetto, quanto quello di individuare minuziosamente i problemi che sorgeranno nel corso del fine settimana per poi evitare di vederli riproposti nella prossima stagione. Quest’anno però mi aspetto di essere veloce e la gara sarà anche un test importante per capire dove dobbiamo ancora migliorare per essere più competitivi il prossimo anno” (fonte: it.motorsport.com)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo