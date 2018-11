MotoGP, GP Valencia 2018: Marc Marquez obiettivo Tripla Corona, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso: si attendono risposte

Ultimo weekend della stagione per i centauri del Motomondiale 2018. I giudizi sono stati emessi nella loro quasi totalità: Marc Marquez e la Honda campioni del mondo in MotoGP.

Quasi perché un altro titolo deve essere assegnato, ovvero quello dei singoli team, e in questo senso la squadra di Marquez ha concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso avendo 39 punti sulla Yamaha Factory Racing. E così, Marc, laureatosi per la settima volta in carriera il pilota più forte di tutti, vuol allungare la sua striscia vincente ed arrivare alla doppia cifra nella speciale casella riservata alle vittorie. Le motivazioni per centrare la cosiddetta “Tripla Corona della MotoGP” ci sono tutte anche perché il circuito di Valencia (Spagna) ben si presta alla guida dell’iberico e alla stessa Honda. Sul Ricardo Tormo la moto di Tokyo ha ottenuto 9 successi oltre a 4 doppi podi (2013, 2014, 2015 e 2017). A completare il quadro il fatto che Marquez sia stato sempre presente nella top3 da quando corre nella classe regina su questo tracciato. A questo va aggiunta la constatazione che l’iberico potrà correre nella miglior condizione possibile, avendo già l’iride in tasca e potendo dare libero sfogo a tutto il suo talento.

Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, da parte loro, cercheranno di contrastare lo strapotere del n.93 ma soprattutto si attendono risposte importanti dalla pista per ragioni diverse. Il forlivese, in sella alla Ducati, ha sempre sofferto su questa pista. Percorrenza di curva e agilità nei cambi di direzione sono le qualità richieste che spesso non hanno conciso con le caratteristiche del pacchetto tutto italiano. Il “Dovi”, certo di essere secondo anche quest’anno nella graduatoria generale, affronterà il fine settimana come una specie di test per capire a che punto è la GP18 e quanto è migliorata rispetto agli anni precedenti. Le aspettative sono quelle di essere veloce ma solo il tracciato saprà dare una risposta precisa. Rossi, invece, reduce dall’amara caduta di Sepang (Malesia), dove era in testa e in lotta per il primo successo stagionale, riparte da Valencia e vuol capire se la Yamaha anche qui potrà essere competitiva come nell’appuntamento malese. Il Ricardo Tormo non è mai stato il circuito preferito del “Dottore” ma l’obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione anche per proiettarsi alla prossima con uno spirito diverso.

Sarà poi un weekend particolare anche per Daniel Pedrosa e Jorge Lorenzo. Per Dani, infatti, sarà l’ultimo GP in MotoGP e l’iberico sarà inserito nelle Legends Hall of Fame della top class. Per Jorge, invece, sarà l’ultima volta coi colori della Ducati e, dopo aver saltato quattro gare per infortunio e le polemiche con Dovizioso, il suo fine è quello di gareggiare pur non al top e poi pensare al futuro, abbracciando il progetto Honda e accettando la sfida di essere il compagno di team di Marquez.













Foto: Valerio Origo