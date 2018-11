LIVE MotoGP, GP Valencia 2018 in DIRETTA: prove libere 3 minuto per minuto

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Valencia, ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo apprestiamoci a vivere un time-attack di grande incertezza. I giudizi sul campionato, come è noto, sono stati già emessi e Marc Marquez, con il titolo in tasca, vorrà dimostrare di essere superiore anche sul tracciato di casa. Una pista particolarmente gradita dall’iberico che, da quando ha iniziato la sua avventura nella top class, è sempre salito sul podio.

Le Yamaha e le Ducati cercheranno di mettergli il bastone tra le ruote. Valentino Rossi, reduce dall’ottima prestazione di Sepang (Malesia) non conclusa però come avrebbe sperato, si aspetta delle conferme in questo weekend e questa sessione sarà importante per andare a definire gli assetti in configurazione da qualifica e da gara. Una prova di verifica attende anche Andrea Dovizioso. Il forlivese già certo della seconda posizione nella graduatoria generale, affronterà l’intero fine settimana come un test volto a testare le qualità della GP18 su un circuito storicamente ostico per i colori di Borgo Panigale.

Si prospetta un turno complicato per Jorge Lorenzo. Il maiorchino, tornato in sella alla D16 dopo aver saltato quattro gare per i problemi al polso, non ha avuto grandi sensazioni alla guida della sua moto. Una giornata che, secondo le previsioni, potrebbe avere ancora per protagonista la pioggia e questo fattore, chiaramente, potrebbe incidere sull’esito finale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Valencia, ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.55. Buon divertimento!

9.39: Pista che lentamente pare asciugarsi e quindi potremmo assistere ad un turno sull’asciutto.

9.35: Una gara che comunque avrà una valenza iridata dal momento che Marquez è intenzionato a vincere il terzo iride con il team. Di fatto il RESPOL HRC ha 43 punti di vantaggio sulla Yamaha Factory e, salvo catastrofi, riuscirà ad imporsi anche in questo caso.

9.30: Le stesse verifiche le farà Andrea Dovizioso che su questa pista ha sempre fatto tanta fatica anche per via di una Ducati, spesso a disagio su questo tracciato così lento.

9.25: Grande interesse in casa Yamaha su quel che potrà fare Valentino Rossi. Il “Dottore” reduce dalla caduta di Sepang (Malesia), dove era in testa, vuol capire se la M1 sarà veloce anche qui.

9.22: C’è il sole ma a quanto pare la pista fatica ad asciugarsi in questo momento, mentre sta girando la Moto3. Che condizioni troveranno i piloti della classe regina?

9.20: Osservato speciale, manco a dirlo, è Marc Marquez. L’iberico, campione del mondo 2018 in MotoGP sulla Honda, vuol confermarsi anche qui leader della categoria e, con il titolo già in tasca, gareggerà a cuor leggero e con la voglia di far suo anche questo round.

9.19: Sul tracciato di Ricardo Tormo apprestiamoci a vivere un turno importante che, secondo le attuali previsioni, si disputerà sull’asciutto. C’è il sole infatti in Spagna e finalmente i piloti avranno l’opportunità di girare in queste condizioni dopo la pioggia di ieri.

9.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP.

