MotoGP, GP Valencia 2018: le 5 risposte che dovrà darci l’ultima gara della stagione

Dopo una lunghissima rincorsa si chiude anche il Mondiale 2018 della MotoGP. A livello di titolo tutto è già ampiamente deciso, per cui l’ultimo appuntamento di Valencia perde un po’ di significato. Spunti interessanti, tuttavia, ne rimangono parecchi. Andiamo ad analizzare i più interessanti, e molti riguardano casa-Yamaha.

1 Valentino Rossi chiuderà l’anno senza successi?

Non accade dalle stagioni 2011 e 2012 ai tempi della Ducati, ma ora il rischio è concreto: Valentino Rossi rischia di completare un’annata senza nemmeno una vittoria. La grande occasione l’ha avuta a Sepang, salvo poi cadere a quattro giri dalla conclusione, per cui ora dovrà giocarsi il “tutto per tutto” a Valencia, una pista che storicamente piace poco al nove volte campione del mondo. In caso contrario chiuderà la terza stagione a bocca asciutta sulle 23 disputate in tutte le categorie. Un dato non certo da sottovalutare, ma che a un campione simile non potrà certo fare piacere. Per sua sfortuna, tuttavia, la pista spagnola è abbastanza ostica, avendo vinto in due sole occasioni, l’ultima nel 2004.

2 Che clima vedremo tra Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo?

Dopo gli screzi delle ultime settimane, specialmente a Sepang, il clima in casa Ducati sarà da “ultimo giorno di scuola”. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, ormai, sono ai ferri corti, e la guerra sui social di due settimane fa lo conferma. Il rapporto non è nato bene e non è mai decollato, ed ora sta deflagrando in maniera totale. Entrambi i piloti sono pronti per dirsi addio, senza alcun rimpianto, e proveranno a superarsi nell’ultimo appuntamento del 2018. Arrivare davanti al rivale sarà il vero obiettivo di questo fine settimana spagnolo.

3 Marc Marquez chiuderà in bellezza?

Il campione del mondo cerca la decima. Al momento, infatti, è a quota 9 successi in questo campionato che gli ha consegnato il quinto titolo nella classe regina ma, come dimostrato a Sepang, non ha la minima intenzione di mollare la presa o sentirsi già in vacanza. Il Cabroncito vuole vincere anche a Valencia per dimostrare di essere il migliore e festeggiare il finale di stagione davanti al proprio pubblico.

4 La Yamaha darà buoni segnali anche un circuito “nemico”?

Nelle ultime settimane la moto di Iwata è sembrata rinata. Maverick Vinales è salito sul podio a Buriram, quindi ha vinto a Phillip Island, mentre Valentino Rossi ha sfiorato il successo a Sepang. Una boccata d’ossigeno notevole dopo mesi e mesi complicati, ma manca ancora un gradino: riuscire a confermarsi anche a Valencia. Il circuito spagnolo, infatti, è spesso indigesto per la M1 (un anno fa Vinales e Rossi arrancarono tra 12esima e quinta posizione) per cui se arrivassero buone risposte e risultati, sarebbe un altro ottimo passo verso la prossima stagione.

5 Chi vincerà il derby in casa Yamaha?

A livello di classifica, ormai, non c’è più nulla da decidere. Marc Marquez è primo. Andrea Dovizioso, secondo, mentre il terzo posto andrà ad una delle due Yamaha. Valentino Rossi mantiene 2 soli punti di vantaggio su Maverick Vinales, 195 contro 193, per cui tutto è ancora il bilico. Certo, il gradino più basso del podio assoluto non è certo un risultato da festeggiare con lo champagne ma, ne siamo certi, ai due compagni di box, interessa eccome. Chi andrà meglio a Valencia sarà, dunque, la terza forza di un Mondiale che, ad ogni modo, si chiuderà con ben pochi sorrisi in casa Yamaha.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo