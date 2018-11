LIVE MotoGP, GP Valencia 2018 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Al Circuito Ricardo Tormo si assegna l’ultima pole position della stagione e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani: dopo un venerdì caratterizzato da forti piogge, oggi la situazione meteorologica dovrebbe leggermente migliorare ma per domani si prevede un acquazzone che rimescolerà ulteriormente le carte in tavola. Si preannuncia grande spettacolo in pista con i centauri desiderosi di conquistare la migliore casella di partenza.

Sulla carta Marc Marquez è il grande favorito della vigilia ma Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sembrano avere le possibilità per puntare al vertice proprio come Danilo Petrucci, soprattutto in determinate condizioni. Prima trenta minuti per le prove libere 4, poi via con le qualifiche 1 e le qualifiche 2.

