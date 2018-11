Valentino Rossi, GP Valencia MotoGP 2018: “La Yamaha va forte. Cercheremo di chiudere al meglio la stagione”

Nel prossimo weekend calerà il sipario sul Mondiale 2018 di MotoGP. A Valencia, sede dell’ultimo round dell’annata, ci si andrà quasi a cuor leggero perché Marc Marquez e la Honda hanno già conquistato i loro titoli iridati (piloti e costruttori). L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la graduatoria dei singoli team ma anche in questo casa la squadra di Marc ha un notevole vantaggio e potrà verosimilmente firmare il suo personale “Triplete“.

Guardando però in casa di altri l’ultima corsa a Sepang (Malesia), laddove il funambolico iberico ha posto il suo nono sigillo, Valentino Rossi ha accarezzato l’idea del primo successo stagionale. In testa per quasi tutta la gara, il “Dottore“, sulla Yamaha, stava spingendo per conservare un po’ di vantaggio sulla Honda del rivale. Purtroppo la scivolata all’ingresso della curva-1 ha rovinato tutto.

Tuttavia resta la prestazione di un pacchetto che si è espresso su ottimi livelli e sul circuito spagnolo ci si aspetta una conferma. Valentino, terzo nella classifica piloti, non può più ambire al secondo posto occupato dal ducatista Andrea Dovizioso e il suo obiettivo sarà quello di rimanere nella top3, rintuzzando gli attacchi del teammate Maverick Vinales: “Per noi sarà un weekend interessante, perché è un circuito su cui di solito non siamo veloci, anche se nelle ultime gare abbiamo visto parecchi miglioramenti. In Malesia siamo stati performanti per tutto il weekend e anche in gara. Sfortunatamente, non è finita bene, ma rimangono aspetti positivi. Qui cercheremo di fare del nostro meglio. Vorremmo finire la stagione con un risultato positivo“, ha dichiarato il centauro di Tavullia (fonte: it.motorsport.com).













Foto: Valerio Origo