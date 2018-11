LIVE Roma-Real Madrid, Champions League calcio in DIRETTA: la partita in tempo reale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Real Madrid, big match della quinta giornata del Gruppo G della Champions League 2018/19. Alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico le due squadre si contenderanno il primo posto del raggruppamento, trovandosi entrambe a quota 9 punti, cinque in più del CSKA Mosca. Si attende un match giocato a viso aperto con giallorossi e blancos che devono mettersi alle spalle i brutti ko dell’ultimo turno di campionato. Da una parte attendiamo la solita Roma della Champions League, bella e frizzante, ma l’avversaria di turno non è certo semplice, trattandosi dei campioni d’Europa in carica che, anche se orfani di Cristiano Ronaldo, rimangono sempre una delle compagini più temibili del panorama.

Per quanto riguarda le formazioni, mister Di Francesco dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 con Olsen di nuovo tra i pali, Fazio, Manolas e Juan Jesus in difesa, Cristante e Nzonzi centrali di centrocampo con Florenzi e Kolarov larghi, mentre davanti Dzeko non recupera, per cui vedremo all’opera Schick con Cengiz Under e El Shaarawy. Il Real Madrid di Solari, invece, si affida ai soliti noti con Isco nei tre di centrocampo con Modric e Kross, mentre davanti assieme a Bale e Benzema scenderà in campo Vazquez.

Roma-Real Madrid, super-sfida della quinta giornata del Gruppo G della massima competizione europea avrà il proprio fischio d’inizio alle ore 21.00 OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del match dell’Olimpico, per non perdersi nemmeno un secondo dell’assalto al primo posto del girone dei giallorossi!













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com