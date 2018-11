Pagelle Roma-Real Madrid 0-2, Champions League 2018: Under e Fazio, errori pesantissimi per il risultato finale

La Roma perde in casa per 0-2 contro il Real Madrid e deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo G alle spalle degli spagnoli, aritmeticamente primi. I giallorossi almeno hanno la certezza di approdare agli ottavi di finale, ancje se dopo quanto visto nella prima frazione potevano fare di più. Nella ripresa il Real però domina e passa con Bale e Lucas.

LE PAGELLE DI ROMA-REAL MADRID

ROMA 5.5

Olsen 6: pochi interventi nel primo tempo, ma lui c’è sempre. Sia sulle palle alte di Carvajal che su Modric è estremamente attento. Non può nulla sui gol di Bale e Benzema. Evita un parziale pi pesante.

Florenzi 6: meglio in fase di costruzione, ma in copertura soffre quando gli spagnoli accelerano.

Fazio 4: ha sul groppone il peso dell’errore sul gol che spacca la partita. Uno sciagurato colpo di testa che serve Bale, per una rete facile facile per il gallese.

Manolas 6: senza infamia e senza lode la sua prestazione. Certamente meglio nella prima frazione, poi pare la controfigura di se stesso.

Kolarov 6.5: si sveglia, offensivamente parlando, nel finale della prima frazione, scaldando i guanti all’estremo difensore avversario.

N’Zonzi 5: evanescente già nella prima frazione, scompare dal terreno di gioco quando la Roma va sotto nel punteggio. Sonoramente fischiato al momento del cambio (dal 64′ Coric 5.5: entra nel momento peggiore, si vede poco, ma almeno non crolla).

Cristante 5.5: si vede poco, soprattutto nella ripresa, quando tutta la formazione cala, lasciando spazio alle Merengues.

Under 4: almeno in avvio il più spregiudicato dei suoi, cerca di mettere in difficoltà il Real con passaggi filtranti. Si divora il gol del vantaggio nel recupero della prima frazione, la partita poteva essere diversa.

Zaniolo 5: chiamato ancora in causa contro i Blancos, non sfigura fino agli ultimi minuti del primo tempo, ma dopo l’ammonizione sparisce dal campo. Esce in preda ai crampi (dal 69′ Karsdorp 5: inesistente, ma non poteva essere diversamente. Entra quando i Blancos sono padroni del campo ed il suo apporto è nullo).

El Shaarawy sv: si fa male dopo neppure 20 minuti, prima di potersi davvero mettere in mostra (dal 22′ Kluivert 5: si vede molto poco e quando può non riesce ad impensierire Courtois).

Schick 6.5: chiama Courtois al grande intervento poco dopo la mezz’ora, vedendo sfumare una ghiotta occasione.

All.: Di Francesco 6: primo tempo perfetto per la sua squadra, alla quale manca solo il gol. Nella ripresa invece i giallorossi vengono tramortiti dalla rete lampo di Bale e non riescono a reagire.

REAL MADRID 6.5

Courtois 7, Carvajal 6.5, Varane 6, Ramos 5.5, Marcelo 6.5, Kroos 6.5, Llorente 5, Modric 6.5 (81′ Valverde sv), Lucas 6.5, Benzema 6 (77′ Mariano sv), Bale 6.5 (84′ Asensio sv). All.: Solari 6.













