VIDEO Gol Mandzukic, assist pazzesco di Cristiano Ronaldo! Juventus-Valencia 1-0

Mario Mandzukic ha segnato il gol dell’1-0 in Juventus-Valencia, match valido per la quinta giornata della Champions League. Il croato ha dovuto semplicemente insaccare a due passi dalla porta sfruttando l’assist perfetto di Cristiano Ronaldo che si รจ inventato una giocata cosmica sulla sinistra e ha messo in mezzo un pallone delizioso che ha permesso all’attaccante di sbloccare l’incontro. Di seguito il VIDEO del gol di Mario Mandzukic in Juventus-Valencia.

GOL MANDZUKIC, ASSIST CRISTIANO RONALDO:

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANDZUKIC Y QUE ASISTENCIA DE CR7 ๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿปpic.twitter.com/388XnxBJcI — Juventus FC ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น (@JuventusGO) November 27, 2018













Foto: Shutterstock