Roma-Real Madrid, Champions League 2019: Dzeko e compagni a caccia di una vittoria di prestigio contro i campioni in carica per blindare il primo posto nel girone

Dopo tre settimane di attesa si torna in campo per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019, che potrebbe emettere diversi verdetti importanti in ottica qualificazione alla fase finale ad eliminazione diretta. La Roma si appresta ad ospitare in un gremito Stadio Olimpico i campioni in carica del Real Madrid in una sfida affascinante e decisiva per le sorti del raggruppamento in cui sono inserite anche Cska Mosca e Viktoria Plzen. La situazione del gruppo G vede i giallorossi in testa con 9 punti al pari dei Blancos, con i moscoviti che inseguono a quota 4 ed i cechi in fondo alla classifica con un punto a due giornate dalla fine.

La sfida di domani sera tra le due compagini in vetta al girone sarà determinante nella lotta per il primato, anche se entrambe non hanno ancora staccato aritmeticamente il pass per gli ottavi di finale. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco si garantirebbe la qualificazione alla prossima fase con un pareggio, ma anche in caso di sconfitta sarebbe sufficiente ottenere un punto in Repubblica Ceca o sperare che il Cska Mosca non faccia punteggio pieno da qui alla fine per entrare tra le prime sedici d’Europa per il secondo anno di fila. Considerando ormai una formalità il passaggio del turno, la Roma ha la grande chance di giocarsi il primo posto del girone (che garantirebbe l’ingresso nella prima fascia del sorteggio per gli ottavi) in casa e contro un avversario reduce da una bruttissima sconfitta ad Eibar per 0-3.

Il Real Madrid continua a non trovare continuità di risultati nella Liga nonostante il cambio di allenatore che ha portato Santiago Solari in panchina al posto di Julen Lopetegui, perciò si rituffa in Champions con la voglia di invertire la rotta di una stagione molto complessa per sognare un incredibile quarto successo consecutivo in Europa. Il valore degli interpreti non si può discutere, ma sembra completamente smarrita la compattezza del gruppo, il killer instinct e lo spirito di sacrificio che ha contraddistinto le ultime annate dei Blancos, che in questo momento annaspano in sesta posizione in campionato.

Tuttavia anche i capitolini non stanno attraversando un ottimo periodo di forma, infatti hanno raccolto appena cinque punti nelle ultime cinque giornate di campionato e sono reduci dal ko esterno per 0-1 contro l’Udinese. Di Francesco dovrebbe riuscire fortunatamente a recuperare due pedine fondamentali come Kostas Manolas e Robin Olsen, mentre non potrà ancora contare sul capitano Daniele De Rossi e su Lorenzo Pellegrini. L’ex allenatore del Sassuolo rilancerà Edin Dzeko dal primo minuto (dopo due panchine consecutive) insieme a El Shaarawy ed Under nel tridente offensivo, con Florenzi che dovrebbe essere avanzato a centrocampo al fianco di Cristante e Nzonzi. Vedremo se la squadra riuscirà a far vivere al pubblico dell’Olimpico un’altra grande nottata europea contro una compagine ricca di stelle come Kroos, Modric, Bale, Isco e Benzema, per rilanciare un entusiasmo che è scemato a causa del pessimo avvio di stagione in Serie A.













