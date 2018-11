LIVE Juventus-Valencia, Champions League calcio in DIRETTA: la partita in tempo reale

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Valencia, penultimo impegno della fase a gironi di Champions League della Vecchia Signora. Sul campo dell’Allianz Stadium i campioni d’Italia vogliono chiudere i giochi e conquistare il successo per avere la certezza della qualificazione agli ottavi di finale e dimostrare la propria forza al cospetto della compagine spagnola.

Nel match d’andata, nonostante la tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la formazione di Massimiliano Allegri seppe vincere 2-0, mettendo in evidenza grandi qualità tecniche e morali. E’ chiaro che per Cr7 questa sarà una partita particolare dopo quanto avvenuto al Mestalla. La Juve potrà contare sul suo campione super motivato al pari di tutto il resto della compagine che vuol chiudere il discorso.

Gli spagnoli però non dovranno essere sottovalutati. Marcelino è un allenatore esperto e sa come disporre le proprie squadre. Il Valencia non è la classica formazione iberica che basa la sua forza sul possesso palla ma bensì sul contropiede. Rodrigo e compagni sono calciatori molto rapidi negli spazi e dunque la Juve dovrà evitare di concederne troppi per non rischiare di essere trafitta dalle ripartenze dei rivali.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Valencia, penultimo impegno della fase a gironi di Champions League della Vecchia Signora: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

Foto: Anton_Ivanov / Shutterstock.com