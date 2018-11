LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018 in DIRETTA: 30 novembre, in gara Federica Pellegrini, Panziera e Quadarella! Subito record italiano di Scalia!

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: NicoloÕ Martinenghi ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: NicoloÕ Martinenghi ITA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione. Nella piscina da 25 metri romagnola inizia la rassegna nazionale, ultimo banco di prova prima dei Mondiali 2018 ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Assoluti che vedranno al via gli atleti più titolati del nuoto italiano in un day-1 in cui Federica Pellegrini si esibirà, salvo rinunce dell’ultimo minuto, nei suoi 200 stile libero, mentre c’è attesa per il duello nei 50 rana tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi. Nel pomeriggio vedremo all’opera il bronzo europeo dei 200 farfalla Federico Burdisso, l’oro nei 200 dorso a Glasgow Margherita Panziera in questa gara, la tre volte campionessa d’Europa Simona Quadarella negli 800 sl e l’oro continentale dei 100 sl Alessandro Miressi nella gara regina. Tanti, dunque, gli spunti interessanti.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 a Riccione: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.30. Buon divertimento!

10.01: Pesole vince la prima di 3 serie dei 200 stile libero donne in 2’00”30

9.58: Marco Orsi è tornato!!! Il bolognese con il personale 22”87 domina i 50 farfalla, terzo tempo all time in Italia, secondo posto per D’Angelo in 23”25, ottavo tempo all time in Italia, terzo Rivolta in 23”29, quarto Codia

9.54: Con 23”62 Tavoletta vince la seconda serie. Ora la terza con Codia, Rivolta, Orsi e Condorelli

9.53: Nella prima di tre batterie dei 50 farfalla vittoria per Marco Belotti in 23”66

9.51: RECORD ITALIANO!!! Dominio di Silvia Scalia che vince in 26”67 il titolo italiano dei 50 dorso, argento per Di Liddo in 27”12, bronzo per la giovane Cocconcelli in 27”14, quarta Ferraioli, quinta Zofkova

9.48: Mele vince la terza e penultima serie con 27”79. Ora la prima serie con la primatista italiana Silvia Scalia

9.46: Asia Ricci vince la seconda serie in 28”64

9.44: La prima di 4 serie dei 50 dorso donne va a Martina Rossetti in 28”41

9.42: Grande rimonta di Alessio Proietti Colonna che vince il titolo italiano dei 400 stile con 3’43”21, davanti a Ciampi (3’43”87), terzo posto per il giovane promettente De Tullio (3’45”84)

9.36: Con 3’45”83 Matteo Senor si aggiudica la seconda serie dei 400 stile. Ora la prima serie: non c’è Detti, grande favorito Acerenza

9.30: Lestingi vince la prima serie in 3’47”97

9.27: Partita (un po’ in anticipo) la prima di tre serie dei 400 stile

9.25: In programma questa mattina i 400 sl uomini, i 50 dorso donne, 50 farfalla uomini, 200 sl donne, 50 rana uomini, 100 rana donne, 400 misti uomini, 100 farfalla donne,

9.22: Ci sono tutti i big del nuoto italiano, escluso Luca Dotto alle prese con un problema alla spalla

9.18: Prima mattinata di gare. I titoli si assegnano con il metodo delle serie e dunque chi fa il miglior tempo è campione d’Italia

9.15: Buongiorno agli appassionati di nuoto e benvenuti alla prima giornata degli Assoluti invernali in vasca cortra da Riccionw

