Nuoto, Campionati Italiani Assoluti Invernali Riccione 2018: date, programma, orari e tv. Il calendario completo

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Nicolo’ Martinenghi ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Nicolo’ Martinenghi ITA

Manca sempre meno ai campionati italiani assoluti invernali open di nuoto in vasca corta, in programma a Riccione il 30 novembre e il 1° dicembre. Assoluti che saranno l’ultimo test prima dei Mondiali nella piscina da 25 metri ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre.

Gran parte dell’Italnuoto si esibirà in questa rassegna nazionale per avere le ultime risposte prima di volare in Asia ed esibirsi nell’ultimo evento importante di questo 2018. Per questo sarà davvero interessante vedere all’opera gli atleti nostrani e carpirne sensazioni, umori, oltre che prendere nota dei crono siglati. La vasca romagnola è stata spesso teatro di prestazioni strabilianti e probabilmente anche in questo caso non vi saranno eccezioni.

La copertura televisiva sara garantita da Rai Sport e per l’ufficialità del palinsesto bisognerà attendere ancora qualche giorno. Di sicuro OASport vi terrà compagnia con i soliti approfondimenti, per non farvi perdere neanche un istante del darsi in vasca. Di seguito il programma della manifestazione:

PRIMA GIORNATA (venerdì 30 novembre – Batterie dalle 9.30 e finali dalle 16.30)

400sl uomini

50 dorso donne

50 farfalla uomini

200 stile donne

50 rana uomini

100 rana donne

400 misti uomini

100 farfalla donne

800 stile donne

200 farfalla uomini

200 dorso donne

200 rana uomini

50 stile donne

100 dorso uomini

100 misti uomini

200 misti donne

100 stile uomini

SECONDA GIORNATA (sabato 1° dicembre – Batterie dalle 9.30 e finali dalle 16.30)

400 stile donne

50 dorso uomini

50 farfalla donne

200 stile uomini

50 rana donne

100 rana uomini

400 misti donne

100 farfalla uomini

1500sl uomini

200 farfalla donne

200 dorso uomini

200 rana donne

50 stile uomini

100 dorso donne

100 misti donne

200 misti uomini

100 stile donne













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Lapresse