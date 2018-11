Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: Margherita Panziera superba! Record italiano e tempo sensazionale sui 200 dorso

Il sorriso più bello del mondo ed un tempo sensazionale. Margherita Panziera, oro nei 200 dorso negli Europei 2018 a Glasgow, emoziona nel corso degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione. L’azzurra, infatti, migliora il suo primato italiano che risaliva alla rassegna continentale di Copenhagen (2’02″43) e vola letteralmente sull’acqua stampando un 2’01″56 di pregevolissima fattura.

Una partenza fin dal primo 25 metri convinta, in presa e sicura di se stessa. Con convinzione il tocco ai 100 metri chiamava ad un crono sensazionale (59″35, 85 centesimi meglio del record nazionale). E poi quella progressione infinita le ha regalato il riscontro inatteso in una fase della stagione di pieno carico che promette decisamente bene pensando ai prossimi Mondiali di Hangzhou (Cina).

L’azzurra, infatti, con questo tempo, scala la graduatoria mondiale dell’anno fino al quarto posto e si candida per un ruolo di primo livello in vista di quel che sarà in Asia, dimostrando che quanto accaduto a Glasgow non è stato di certo un fuoco di paglia.

Il Bel Paese attendeva una conferma dalla veneta e l’atleta in una gara non preparata ha risposto presente, emblema del fatto che vi sia stata una maturazione. La timida ragazza di tre anni fa ha lasciato spazio ad una nuotatrice sicura del fatto suo che esprime in acqua uno stile regale, degno delle migliori interpreti di questa distanza.













