Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: Marco Orsi trionfa con record italiano nei 100 misti! Il colpo del Bomber a Riccione

Il Bomber è tornato! La vasca corta è sempre un toccasana per Marco Orsi che nel veloce susseguirsi di virate e subacquee riesce ad esprimere sempre il suo 100%. E così nei 100 misti, che a Copenaghen lo incoronarono re d’Europa l’anno scorso, pone un sigillo significativo negli Assoluti invernali in vasca corta a Riccione con il nuovo primato italiano di 51″57 (51″76, record precedente da lui stesso detenuto).

Un incedere convinto il suo, fin dal delfino, per poi gestire a rana e chiudere come sa fare solo lui a stile libero. Un successo che potrebbe avere il sapore della rinascita per Orsi, visti i tanti problemi fisici che hanno costellato la sua carriera nelle ultime annate. Un riscontro importante per il morale che rilancia le sue quotazioni in vista della rassegna iridata di Hangzhou (11-16 dicembre), dove il nostro portacolori punta alla finale e poi chissà… Tornando alla cronaca, seconda piazza per Simone Geni (52″60) e terza per un Fabio Scozzoli che in questa gara particolare si ritaglia uno spazio importante (52″86).













