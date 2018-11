Nuoto, Campionati italiani vasca corta 2018: Federica Pellegrini e il ritorno di vecchie sensazioni nei 200 sl

“Certi amori regalano un’emozione per sempre…”. Federica Pellegrini e i 200 stile libero dopo un anno di pausa sono tornati a far coppia. Lo si prevedeva e forse lo si sperava che la veneta, dopo l’esplosione di emozioni dei Mondiali 2017 di Budapest, tornasse a ciò che le riuscisse meglio. L’assaggio nel Trofeo Nico Sapio è stato positivo: 1’54″30. Un crono condizionato dalla preparazione decisamente importante a cui l’azzurra si sta sottoponendo in una piscina, quella da 25 metri, spesso indigesta.

Tuttavia qui si riparte, pensando al biennio che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’obiettivo di Federica è quello e il resto saranno tappe di transito, anche se il desiderio di fare bene ci sarà sempre. Il primo in ordine di tempo è il Campionato del mondo 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre, e in quella sede scopriremo che cosa deciderà di fare. L’impressione è che la vedremo sui blocchetti di partenza dei 200 sl per riprovare vecchie sensazioni e trovare nuova confidenza agonistica con questa distanza. Il tempo nella manifestazione ligure le vale il 12° posto nel ranking mondiale di specialità ma è chiaro che quel riferimento vale fino ad un certo punto.

Le sensazioni della gara importante sono uniche e non riproducibili in contesti diversi. Per questo è verosimile credere che la Pellegrini voglia dare continuità a questo ritorno senza però stare a guardare troppo alla medaglia. Il livello, attualmente, è decisamente alto e anche se le defezioni non mancano, vedi la statunitense Katie Ledecky e la svedese Sarah Sjoestroem, le specialiste della piscina da 25 metri sono molto agguerrite per cui farsi delle illusioni potrebbe essere rischioso.

Ancor prima però della Cina ci sarà Riccione. Dal 30 novembre al 1° dicembre Federica sarà agli Assoluti invernali (vasca corta) e vorrà testare la propria condizione. Iscritta ai 100-200 stile libero ed ai 100-200 dorso potrebbe optare per queste ultime due distanze e preservarsi in vista di Hangzhou. Di sicuro un discorso è stato aperto. Dopo un anno di transizione, traguardi importanti possono prefigurarsi e la prossima rassegna iridata potrà fornire delle indicazioni utili in tal senso.













Foto: Diego Gasperoni