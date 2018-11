Nuoto, Campionati Italiani 2018. Gabriele Detti, il ritorno su 200 e 1500: l’ultimo test a dieci giorni dal Mondiale

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA

Il percorso che porta al Mondiale di Hangzhou per Gabriele Detti passa da una partecipazione un po’ estemporanea ai Campionati Italiani di Riccione. Il nuotatore livornese non sarà al via dei “suoi” 400 stile libero a Riccione, gara per la quale ha conquistato la qualificazione per Hangzhou e l’unica che disputerà a livello individuale in Cina.

La scelta è quella di non cimentarsi sulla distanza per cui si sta allenando, forse anche per evitare di dare riferimenti ai rivali a così poca distanza dalla gara iridata. Gabriele Detti sarà al via sui 200 stile libero, dove farà una prova in vista di una probabile partecipazione alla staffetta 4×200 che potrebbe avere velleità di qualificazione alla finale con un Detti in buone condizioni e poi tornerà, sedici mesi dopo il Mondiale di Budapest, a sfidare il compagno di avventure Gregorio Paltrinieri in un 1500 stile libero che rischia di diventare la sfida più attesa della due giorni romagnola.



La spalla non fa più male e Detti è sicuramente in crescita di condizione. A Genova ha centrato l’obiettivo qualificazione pochi giorni dopo il rientro alle gare dopo l’infortunio alla spalla che gli ha fatto perdere tutta la scorsa stagione e ora si è sottoposto ad un supplemento di lavoro visto che di benzina nel motore finora ne ha messa poca. L’obiettivo dichiarato è quello di essere competitivo in tre gare ai Mondiali in lunga di Gwangju ma la rassegna iridata cinese, con un 400 che non presenterà troppi avversari di rango, può essere un passaggio importante, una sorta di prova generale per il ritorno alle gare che arriva al momento giusto, senza particolari pressioni per il mezzofondista livornese.

Detti sarà già domani a Riccione per non perdere nemmeno un giorno di lavoro e svolgerà sedute di allenamento fino a poche ore prima delle gare ai Campionati Italiani, che faranno parte integrante del programma di preparazione ai Mondiali, tra una seduta e l’altra. Insomma il livornese non si risparmia ed è pronto a tornare più forte di prima: Tokyo, ormai, è dietro l’angolo e lui ha tanta voglia di tornare a gareggiare per obiettivi eccellenti.