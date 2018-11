Nuoto, Campionati italiani vasca corta 2018: Gregorio Paltrinieri pronto alla sfida dei 1500 pensando allo scettro iridato

Il 2018 sta entrando nella sua fase terminale e per i nuotatori i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) sono la chiosa prestigiosa, prevista dall’11 al 16 dicembre. Una rassegna iridata con qualche defezione eccellente: la statunitense Katie Ledecky e la svedese Sarah Sjoestroem ad esempio. Comunque altri grossi calibri ci saranno: l’americano Caeleb Dressel e il padrone di casa Sun Yang hanno risposto presente.

Tra le stelle della manifestazione iridata ci sarà anche il nostro Gregorio Paltrinieri. L’azzurro, reduce dagli ottimi piazzamenti nelle due ultime tappe di World Series di nuoto in acque libere (terzo in Cina e secondo ad Abu Dhabi), torna in piscina per puntare ai suoi 1500 stile libero in vasca corta. Una tipologia di piscina che, da un punto di vista tecnico, non è mai stata la favorita del carpigiano, visto il vorticoso alternarsi di virate e subacquee.

Ironia della sorte, l’azzurro vanta nella piscina da 25 metri il primato del mondo della specialità (14’08″06 agli Europei di Netanya 2015, in Israele) e quindi ha tutto per emergere, come 2 ori continentali (2012 a Chartres, 2015 a Netanya) e 1 iridato (2013 a Doha) certificano. Certo nelle ultime due occasioni, a Windsor (Canada) e a Copenhagen (Danimarca), sono arrivati due argenti. Ed è anche per invertire la rotta che Gregorio è pronto a raccogliere la sfida dei suoi rivali, tra cui l’ucraino Mykhailo Romanchuk, oro europeo in Danimarca, che sarà al via della rassegna mondiale ad Hangzhou.

Agli Assoluti (vasca corta) di Riccione (30 novembre-1° dicembre), dunque, vedremo Paltrinieri nella sua gara affrontare l’amico/rivale Gabriele Detti, che non farà però i 1500 sl in Cina per aver ottenuto il tempo limite richiesto dalla FIN nei 400 sl. Per cui una sfida interessante che potrà spingere entrambi ad esprimere il loro meglio, compatibilmente con il fatto che l’evento clou sarà altrove. Greg, come al solito, vorrà vincere per arrivare all’appuntamento asiatico con le giuste motivazioni, superando anche alcuni piccoli acciacchi fisici dell’ultimo periodo. Su questo tema, Detti sembra aver recuperato definitivamente dalle problematiche relative alla spalla e il riuscire a gareggiare senza dolori è una grande notizia.

A questo punto non resta che far parlare la vasca ed annotare i riscontri.













Foto: Arena