Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: i convocati dell’Italia, tutte le stelle azzurre in Cina. Assente Luca Dotto

Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali 2018 di nuoto in vasca corta che si disputeranno ad Hangzhou (Cina) da martedì 11 a domenica 16 dicembre. All’evento parteciperanno 32 azzurri (22 uomini e 10 donne), spicca l’assenza di Luca Dotto che non è stato convocato per un risentimento all’articolazione della spalla, mentre le ultime integrazioni riguardano Martina Carraro e Matteo Rivolta che hanno avvicinato il tempo limite e Nicolò Martinenghi che è al rientro dopo un lungo infortunio.

Presenti le grandi stelle Federica Pellegrini, Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella e la novità Santo Condorelli, alla prima grande uscita internazionale con la nostra Nazionale. Di seguito tutti gli azzurri convocati per i Mondiali 2018 di nuoto in vasca corta:

MASCHILE:



Domenico Acerenza (CC Napoli), Federico Burdisso (Tiro a Volo), Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport), Matteo Ciampi (Esercito / Nuoto Livorno), Piero Codia (Esercito / CC Aniene), Santo Yukio Condorelli (Aurelia Nuoto), Gabriele Detti (Esercito / In Sport), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro / NC Brebbia), Filippo Megli (Carabinieri / FlorentiaNuotoClub), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Davide Nardini (Genova Nuoto), Marco Orsi (Fiamme Oro / CN Uisp Bologna), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Luca Pizzini (Carabinieri / IC Bentegodi), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare / Aurelia Nuoto), Matteo Restivo (Carabinieri / FlorentiaNuotoClub), Matteo Rivolta (Fiamme Oro), Simone Sabbioni (Esercito / Swim Pro SS9), Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto), Andrea Vergani (Carabinieri / Nuotatori Milanesi), Lorenzo Zazzeri (Esercito / FlorentiaNuotoClub), Mattia Zuin (Fiamme Oro / Nottoli Nuoto).

FEMMINILE:

Ilaria Bianchi (CN Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika), Martina Carraro (CN Azzura 91), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto), Elena Di Liddo (CC Carabinieri /CC Aniene), Erica Musso (Fiamme Oro), Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene), Simona Quadarella (Fiamme Rosse / CC Aniene), Federica Pellegrini (CC Aniene), Carlotta Zofkova (Carabinieri / Imolanuoto).

Queste invece le dichiarazioni che il CT Cesare Buttini ha rilasciato tramite la Federnuoto: “I Mondiali di Hangzhou rappresentano per tutto il movimento internazionale un’importante tappa di avvicinamento ai campionati iridati di Gwangju, che ci introdurranno alla stagione olimpica. Rispetto all’edizione di Windsor tutte le Nazioni saranno al completo con rare eccezioni. Peraltro la Cina, che ospita la manifestazione, e l’Australia, che vive il periodo estivo, quindi di massima resa, saranno particolarmente in forma. Noi arriviamo con una squadra composta da 32 atleti e solo tre upgrade: Carraro e Rivolta, che hanno avvicinato il tempo limite e sono garanzia per le nostre staffette miste, e Martinenghi, al rientro dopo un lungo infortunio. Abbiamo iscritto anche la 4×200 femminile che dovremo confermare sul posto; la 4×200 maschile è in crescita e speriamo riesca a qualificarsi alla finale, mentre la 4×100 stile libero maschile purtroppo sarà orfana di Dotto che non partirà a causa di un risentimento all’articolazione della spalla. L’obiettivo è proseguire nel trend di crescita, continuare ad inserire gradualmente i più giovani in un gruppo eterogeneo con molteplici punte e qualificarci a più finali possibile“.













