Nuoto, Campionati Italiani in vasca corta 2018: Ilaria Cusinato, la mistista che fa sognare

“Questa ragazza si farà“. Vien da dire questo riferendoci ad Ilaria Cusinato, classe ’99 nativa di Cittadella, che questa estate ha posto un altro mattoncino: due finali importanti in carriera e due medaglie negli Europei 2018 di nuoto a Glasgow. 200 e 400 misti conditi da una coppia di argenti che, secondo alcuni, possono essere interpretati come due medaglie perse ma nel caso della veneta si tratta di una conquista.

Sì perché la ragazza non difetta di decisione o altro. Spinge in allenamento perché l’ambizione la guida come fosse una stella polare. Del resto, allenandosi con atleti del calibro di Gregorio Paltrinieri e del rientrato Gabriele Detti, è scontato che il credo si diffonda a macchia d’olio. Macinando chilometri e chilometri, sotto la guida esperta e super qualificata di Stefano Morini, la “Cusi” in questo 2018 è sbocciata nelle acque scozzesi, impensierendo fino alla fine di quelle quattro vasche dei misti “Sua Maestà” Katinka Hosszu.

Certo quegli otto centesimi, sul momento, non erano semplici da mandar giù ma una medaglia internazionale ha sempre una valenza particolare, specie per una ragazza così giovane. Rafforzata dalle esperienze estive, l’azzurra ha iniziato l’avventura della vasca corta nel migliore dei modi, stabilendo due primati personali (2’07″28 nei 200 misti e 4’29″36 nei 400 misti) che la collocano in sesta piazza nel ranking mondiale di entrambe le specialità. Riscontri ottenuti in fase di carico e quindi da considerare ulteriormente per le condizioni fisiche.

Le prospettive sono ottime, guardando alla rassegna iridata di Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Prima di ciò, dal 30 novembre al 1° dicembre, la vedremo all’opera nei Campionati italiani a Riccione (vasca corta) ma non nelle sue distanze principali. Ilaria sarà sui blocchetti di partenza dei 100 misti e dei 100 rana anche perché l’evento mondiale è ormai prossimo. E allora si agisce di conserva, preservandosi per quello che sarà ma la fiducia c’è.













