MotoGP, GP Valencia 2018: prove libere 1. Dominano pioggia e Marc Marquez, Petrucci e Dovizioso sono vicini, Rossi 12°

Domina la pioggia nella prima sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della MotoGP. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo le precipitazioni, già notevoli, diventano battenti, tanto da costringere la direzione gara a piazzare la bandiera rossa dopo soli otto minuti. I piloti, infatti, fanno enorme fatica a tenere in pista le proprie moto, con diversi punti quasi allagati e le gomme Rain che non riescono a garantire un livello minimo di sicurezza.

Dopo quasi mezzora di sospensione, gli ombrelli si chiudono ed i piloti possono fare il loro rientro sul tracciato. L’asfalto ha potuto drenare la grande quantità di acqua ed i tempi sono migliorati sensibilmente. Il migliore di tutti, come spesso capita, è Marc Marquez (Honda) che fissa il cronometro sull’1:39.767. Seconda posizione per l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) sempre ottimo in queste condizioni, che si ferma a un decimo dal campione del mondo, prima di concludere il suo turno nella ghiaia per colpa di una caduta senza conseguenze. Terza posizione per il suo compagno di scuderia, Danilo Petrucci, a 140 millesimi, mentre in quarta troviamo un’altra Ducati, quella di Andrea Dovizioso con un ritardo di poco superiore ai quattro decimi.

Al quinto posto conclude Dani Pedrosa (Honda) che inizia l’ultimo fine settimana in MotoGP della sua carriera con sette decimi esatti dalla vetta, quindi troviamo al sesto posto Andrea Iannone (Suzuki) a 918 millesimi, al settimo Maverick Vinales (Yamaha) a 1.005, all’ottavo Michele Pirro (Ducati) a 1.069, mentre completano la top ten lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM) nono a 1.125 e il suo connazionale Alex Rins (Suzuki) a 1.198. Conclude la prima sessione di prove libere in 12esima posizione Valentino Rossi (Yamaha) a 1.248 dopo un turno tutto sommato sufficiente, nel quale è stato anche autore di una escursione fuori pista, mentre è 18esimo Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a quasi due secondi dalla vetta.

Vedremo nel pomeriggio se le condizioni saranno più accettabili in concomitanza della FP2, anche se le previsioni parlano di altra pioggia in arrivo, con la giornata di domani che dovrebbe vedere la situazione migliorare leggermente, prima di un netto peggioramento in arrivo per la domenica.

CLASSIFICA TEMPI FP1 MOTOGP GP VALENCIA 2018

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 312.0 1’39.767

2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 308.1 1’39.873 0.106 / 0.106

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 309.2 1’39.907 0.140 / 0.034

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.0 1’40.179 0.412 / 0.272

5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.8 1’40.467 0.700 / 0.288

6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.6 1’40.685 0.918 / 0.218

7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.6 1’40.772 1.005 / 0.087

8 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 308.9 1’40.836 1.069 / 0.064

9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.2 1’40.892 1.125 / 0.056

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1’40.965 1.198 / 0.073

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.9 1’40.967 1.200 / 0.002

12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.1 1’41.015 1.248 / 0.048

13 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.3 1’41.146 1.379 / 0.131

14 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.8 1’41.160 1.393 / 0.014

15 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 306.7 1’41.277 1.510 / 0.117

16 6 Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL Honda 299.7 1’41.479 1.712 / 0.202

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 300.2 1’41.489 1.722 / 0.010

18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 304.6 1’41.713 1.946 / 0.224

19 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 308.9 1’41.782 2.015 / 0.069

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 299.7 1’42.471 2.704 / 0.689

21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 310.7 1’42.617 2.850 / 0.146

22 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.3 1’42.893 3.126 / 0.276

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.1 1’43.000 3.233 / 0.107

24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.0 1’43.804 4.037 / 0.804

25 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 299.0 1’45.001 5.234 / 1.197

Foto: Valerio Origo