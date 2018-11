MotoGP, GP Valencia 2018: prove libere 2. Danilo Petrucci vola sul bagnato davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi

Se la FP1 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP non è risultata da meno. Pronti, via, e dopo appena 8 minuti la direzione gara, come accaduto in mattinata, si è vista costretta ad esporre la bandiera rossa per la situazione del tracciato spagnolo. Le precipitazioni, costanti e pesanti, rendono l’asfalto impossibile da affrontare, e una rovinosa caduta di Johann Zarco (Yamaha Tech3) fa diventare inevitabile la decisione di sospendere l’azione fino ad un possibile miglioramento.

Dopo circa 10 minuti i piloti sono tornati in pista e la sessione si è conclusa senza intoppi, ma i tempi sono risultati un paio di secondi più lenti rispetto alla FP1. Il più veloce è stato Danilo Petrucci (Ducati Pramac) in 1:41.318, rifilando ben 4 decimi a Marc Marquez (Honda) e quasi otto a Valentino Rossi (Yamaha). Quarta posizione per Andrea Iannone (Suzuki) a 1.047, mentre in quinta e sesta troviamo i due fratelli Espargarò: Aleix (Aprilia) a 1.067, mentre Pol (Red Bull KTM) si è fermato a 1.337.

Completano la top ten Maverick Vinales (Yamaha) settimo a 1.428, quindi il britannico Scott Redding (Aprilia) ottavo a 1.539, il suo connazionale Bradley Smith (Red Bull KTM) a 1.691, mentre è decimo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 1.733.



Gli altri italiani: 12esimo tempo per Andrea Dovizioso (Ducati) che ha preferito non rischiare in queste condizioni così complicate, mentre è 18esimo Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 2.5, mentre è 21esimo Michele Pirro (Ducati) a 3.3.

Il venerdì del GP di Valencia, dunque, si chiude con due turni pesantemente condizionati dalla pioggia che, a quanto pare, dovrebbe ripresentarsi copiosa in vista della gara di domenica. Si spera in una giornata più clemente domani per le due ultime sessioni di prove libere e, soprattutto, per le qualifiche. In queste condizioni, al momento, brillano Danilo Petrucci, Marc Marquez e Valentino Rossi, mentre Andrea Dovizioso ha preferito stare alla larga dai guai in vista di domani e, soprattutto, del Gran Premio.

CLASSIFICA TEMPI FP2 MOTOGP GP VALENCIA 2018

1 9 D. PETRUCCI 1:41.318 2 93 M. MARQUEZ +0.407 3 46 V. ROSSI +0.763 4 29 A. IANNONE +1.047 5 41 A. ESPARGARO +1.067 6 44 P. ESPARGARO +1.337 7 25 M. VIÑALES +1.428 8 45 S. REDDING +1.539 9 38 B. SMITH +1.691 10 42 A. RINS +1.733

