LIVE Caruana-Carlsen scacchi, Mondiale 2018 in DIRETTA: 13 novembre, si sbloccherà la parità?

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita del match valevole per il titolo mondiale di scacchi che oppone Magnus Carlsen a Fabiano Caruana. Nelle prime tre partite il norvegese e l’italoamericano non sono riusciti a prevalere l’uno sull’altro, perciò il punteggio è di 1,5-1,5 con tre patte.

Da quando il format della sfida iridata è quello delle 12 partite a cadenza regolare (con spareggi a tempo veloce nell’ultimo giorno, se necessari), sono state ben poche le occasioni in cui i primi tre incontri non hanno avuto un vincitore. E’ successo nel 2012, quando di fronte c’erano Viswanathan “Vishy” Anand e l’israeliano Boris Gelfand, poi ancora l’anno dopo, con l’indiano opposto a Carlsen, e infine nel 2016, in cui il norvegese aveva di fronte Karjakin. In due casi su tre (Anand 2012 e Carlsen 2016) la questione si è poi risolta, attraverso vicende simili, agli spareggi rapid, mentre nel 2013 il norvegese non ha neanche dovuto aspettare la dodicesima partita per laurearsi per la prima volta Campione del Mondo, dal momento che ne aveva vinte tre in precedenza senza mai perdere.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta partita della sfida iridata di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

