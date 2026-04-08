Scacchi: Giri batte Caruana e si lancia a caccia di Sindarov al Torneo dei Candidati. Donne, davanti Zhu Jiner e Vaishali

Il Torneo dei Candidati 2026 inizia a prendere delle pieghe sostanzialmente impreviste con il nono dei quattordici turni in scena a Pegeia, Cipro. Se Javokhir Sindarov resta in fuga, l’uzbeko non è più (almeno ad ora) così sicuro della sua posizione di testa. Il fatto è, però, che l’uomo in grado di inseguirlo non è quello che tutti si sarebbero aspettati, vale a dire Fabiano Caruana.

Questo perché l’italoamericano subisce un’altra davvero pesante sconfitta, che ne mina in modo forse definitivo le chance. A infliggergliela Anish Giri, con l’olandese, abbastanza snobbato da tutti i pronostici, che s’infila in seconda posizione a un punto e mezzo dal vincitore dell’ultima World Cup. Quest’oggi Caruana decide di tentare la Partita Italiana, uno dei molti marchi di fabbrica, solo che Giri, uno che sul tema qualcosa da dire ce l’ha, non solo regge bene, ma, verso la quarantesima mossa, riesce ad avere un vantaggio decisivo perché la posizione è molto semplicemente più ariosa. Il Nero, infatti, ha la Donna che “punta” tutta la colonna a, mentre il Bianco lega malamente Donna e Cavallo esponendo pure il Re. Un mix fatale, e chiuso da una sottile, ma brillante combinazione che causa l’abbandono di Caruana alla 43a.

Sindarov, per la verità, avrebbe addirittura la possibilità di chiudere quasi definitivamente i conti contro il tedesco Matthias Bluebaum. L’attacco che, con il Nero, costruisce contro il lato di Donna, distruggendo l’arrocco del Bianco, è di quelli potenti: Donna e Torri puntate direttamente sulle colonne a e b. Solo che, per continuare tale attacco, l’uzbeko alla 24a mossa dovrebbe giocare una mossa controintuitiva, Db7, arretrando la Donna. Gioca, invece, Axa4, il che porta a una serie di cambi, sgombra di problemi la posizione del Bianco e lascia il materiale pari. Di qui in avanti la patta non è cosa facilissima, ma con l’attenzione di entrambi arriva alla 60a mossa. Patta dall’andamento non dissimile anche tra Praggnanandhaa e Wei Yi, con la differenza che qui a sprecare è l’indiano con il Bianco. Il tutto dopo aver trovato una serie di grandi mosse uniche per un violento attacco al centro con Donna, Torre e Cavallo. Solo che, alla lunga, la situazione non riesce a rimanere tale: Praggnanandhaa commette delle imprecisioni e fa rientrare in partita Wei Yi. Il cinese ringrazia e porta a casa l’equa divisione del punto. Patta senza emozioni tra Hikaru Nakamura e Andrey Esipenko.

Nel torneo femminile da cinque le giocatrici al comando scendono a due. Una, Vaishali Rameshbabu, nel derby indiano contro Divya Deshmukh sfodera una grandissima partita e un sacrificio temporaneo di Torre che apre la strada a una coppia di pedoni doppiati fortissimi sulla colonna c, il che porta all’abbandono di Deshmukh alla 31a. L’altra, Zhu Jiner, in pieno mediogioco riesce a guadagnare un fondamentale pedone in più. Pedone che, in breve tempo, diventa un intero Cavallo. Risultato: la russa (in quota FIDE) Kateryna Lagno abbandona in 46 mosse.

Anna Muzychuk, diventata ormai ex leader, rischia: contro la cinese Tan Zhongyi sfodera una variante minore della Grunfeld (detta di Stoccolma), ma, ampiamente indietro con il tempo nelle vicinanze del controllo dello stesso, rischia di perdere e finisce con un pedone in meno. La cinese, però, per guadagnare tale vantaggio non riesce a utilizzare la sequenza corretta: il finale di Alfieri di colore contrario che ne risulta è patto (e lo è anche con due pedoni in meno). Tripla ripetizione di mosse tra la russa in quota FIDE Aleksandra Goryachkina e la kazaka Bibisara Assaubayeva.

TORNEO DEI CANDIDATI 2026: PARTITE DI OGGI

OPEN

Bluebaum (GER)-Sindarov (UZB) 0,5-0,5

Caruana (USA)-Giri (NED) 0-1

Praggnanandhaa (IND)-Wei Yi (CHN) 0,5-0,5

Nakamura (USA)-Esipenko (FID) 0,5-0,5

DONNE

Vaishali (IND)-Deshmukh (IND) 1-0

Zhu Jiner (CHN)-Lagno (FID) 1-0

Tan Zhongyi (CHN)-A. Muzychuk (UKR) 0,5-0,5

Goryachkina (FID)-Assaubayeva (KAZ) 0,5-0,5

CLASSIFICA DOPO NOVE TURNI

OPEN

1 Sindarov 7

2 Giri 5,5

3 Caruana 4,5

4 Nakamura, Wei Yi, Praggnanandhaa, Bluebaum 4

8 Esipenko 3

DONNE

1 Zhu Jiner, Vaishali 5,5

3 A. Muzychuk 5

4 Lagno, Deshmukh 4,5

6 Goryachkina, Assaubayeva 4

8 Tan Zhongyi 3

Così la giornata di domani con il 10° turno:

OPEN

Esipenko (FID)-Bluebaum (GER)

Sindarov (UZB)-Praggnanandhaa (IND)

Wei Yi (CHN)-Caruana (USA)

Giri (NED)-Nakamura (USA)

DONNE

A. Muzychuk (UKR)-Vaishali (IND)

Deshmukh (IND)-Goryachkina (FID)

Assaubayeva (KAZ)-Zhu Jiner (CHN)

Lagno (FID)-Tan Zhongyi (CHN)