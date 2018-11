Scacchi, Campionato del Mondo 2018: patta la prima del match Carlsen-Caruana. Il norvegese non sfrutta un’opzione vincente

BIANCO NERO

F. Caruana (USA) M. Carlsen (NOR)

1. e4 c5

2. Cf3 Cc6

3. Ab5 g6 Il Bianco gioca la variante Rossolimo della più popolare apertura dell’ultimo mezzo secolo, la difesa Siciliana. Il Nero risponde con la più giocata continuazione, che anticipa il fianchetto d’alfiere.

4. Axc6 dxc6 Il seguito più utilizzato in questo caso.

5. d3 Ag7

6. h3 Af6

7. Cc3 Cd7 Dopo 7. Cc3 i database indicano una percentuale di vittorie del Bianco quasi del 50% con questa variante, che il GM moldavo Victor Bologan ha sfoderato parecchie volte nella sua più che buona carriera.

8. Ae3 d5

9. O-O b6 A una mossa già di per sé piuttosto rara ad alto livello, Carlsen risponde con quella che è poco meno di una novità teorica, giocata pochissime volte e mai a queste altezze.

10. Ch2 Cf8 Su Twitter, Susan Polgar (sorella della più forte giocatrice di sempre, Judit, nonché ella stessa ottima scacchista) rammenta una similitudine con una partita giocata da Caruana nel 2015 col connazionale Nakamura.

11. f4 exf4 La spinta di Pedone del Bianco implica un tentativo di aprire la colonna f e cercare un attacco sul lato di re.

12. Txf4 Ae6

13. Tf2 h6

14. Dd2 g5 L’idea del Bianco, qui, è di lasciare che l’altra torre si inserisca sulla colonna f per mettere pressione

15. Taf1 Dd6

16. Cg4 O-O-O Pur con la struttura pedonale già avanzata, è a quest’arrocco lungo che il Nero voleva arrivare da un po’

17. Cf6 Cd7

18. Ch5 Ae5 Il piano scelto dal Bianco ha il difetto di prestare il fianco a un forte attacco sul lato di re da parte del Nero

19. g4 f6 Caruana, per trovare le risorse necessarie a contrastare Carlsen, finisce con seri problemi di tempo. 19 minuti per fare 21 mosse, al netto dell’incremento di 30 secondi a tratto, non sono facili da gestire per nessuno

20. b3 Af7

21. Cd1 Cf8 Il Nero si dimostra qui un po’ passivo, considerando che il cavallo in h5 del Bianco non è particolarmente coinvolto e, in generale, il gioco di Caruana è piuttosto compresso in una sola zona

22. Cxf6 Ce6

23. Ch5 Axh5 Il Nero si libera del cavallo, il Bianco, per un po’, di qualche grattacapo di troppo

24. gxh5 Cf4

25. Axf4 gxf4

26. Tg2 Thg8 Imprecisione piuttosto seria da parte del Bianco. Una linea interessante poteva prevedere una serie di catture in f4 che avrebbero semplificato di molto il gioco

27. De2 Txg2+

28. Dxg2 De6

29. Cf2 Tg8

30. Cg4 De8

31. Df3 Dxh5 A questo punto il Nero mette assai alle strette il Bianco, che ha circa cinque minuti per arrivare alla quarantesima mossa

32. Rf2 Ac7

33. Re2 Dg5 Il re del Bianco fugge un po’ troppo in là. Era più precisa 33.e5.

34. Ch2 h5 Caruana, in grandissima difficoltà con il tempo, di nuovo non effettua la spinta di pedone e presta il fianco a una serie di continuazioni molto pericolose per il Nero, a cominciare da De5 con minaccia di entrare tra i pedoni bianchi. Carlsen non vede tale seguito e preferisce avanzare il pedone h, la qual cosa tende ad avere una funzione di controllo della situazione.

35. Tf2 Dg1

36. Cf1 h4 La mossa del Nero è inaccurata e permette al Bianco di spingere ancora in e5 per far respirare la propria posizione.

37. Rd2 Rb7

38. c3 Ae5 In questa serie di quattro tratti nessuno è veramente buono: quando si è a corto di tempo, è la più classica di tutte le situazioni che si verificano negli scacchi.

39. Rc2 Dg7

40. Ch2 Axc3 Carlsen ha ancora un’opportunità di penetrare molto fastidiosamente in prima traversa con la donna, ma non la vede.

41. Dxf4 Ab4

42. Df7+ Ra6

43. Dxg7 Txg7 Arriva lo scambio delle donne, forzato in maniera corretta da Caruana per non incorrere in altri grossi problemi

44. Te2 Tg3

45. Cg4 Txh3

46. e5 Tf3

47. e6 Tf8

48. e7 Te8 Il pedone in e7 non può arrivare a promozione, e più in generale è destinato a cadere sull’altare di una sequenza di mosse in procinto di verificarsi.

49. Ch6 h3

50. Cf5 Af6

51. a3 b5

52. b4 cxb4

53. axb4 Bxe7

54. Cxe7 h2

55. Txh2 Txe7 I due giocatori, a questo punto, entrano in un finale che nella stragrande maggioranza dei casi è patto e vi rimuginano sopra per sessanta mosse e due ulteriori ore, senza che l’uno sia in grado di destabilizzare in qualsivoglia modo l’altro. I successivi tratti vengono riportati per onor di cronaca.

56. Th6 Rb6

57. Rc3 Td7

58. Tg6 Rc7

59. Th6 Td6

60. Th8 Tg6

61. Ta8 Rb7

62. Th8 Tg5

63. Th7+ Rb6

64. Th6 Tg1

65. Rc2 Tf1

66. Tg6 Th1

67. Tf6 Th8

68. Rc3 Ta8

69. d4 Td8

70. Th6 Td7

71. Tg6 Rc7

72. Tg5 Td6

73. Tg8 Th6

74. Ta8 Th3+

75. Rc2 Ta3

76. Rb2 Ta4

77. Rc3 a6

78. Th8 Ta3+

79. Cb2 Tg3

80. Rc2 Tg5

81. Th6 Td5

82. Rc3 Td6

83. Th8 Tg6

84. Rc2 Rb7

85. Rc3 Tg3+

86. Rc2 Tg1

87. Th5 Tg2+

88. Rc3 Tg3+

89. Rc2 Tg4

90. Rc3 Rb6

91. Th6 Tg5

92. Tf6 Th6

93. Tg6 Th3+

94. Rc2 Th5

95. Rc3 Td5

96. Th6 Rc7

97. Th7+ Td7

98. Th5 Td6

99. Th8 Tg6

100. Tf8 Tg3+

101. Rc2 Ta3

102. Tf7+ Rd6

103. Ta7 Rd5

104. Rb2 Td3

105. Txa6 Txd4

106. Rb3 Te4

107. Rc3 Tc4+

108. Rb3 Rd4

109. Tb6 Rd3

110. Ta6 Tc2

111. Tb6 Tc3+

112. Rb2 Tc4

113. Rb3 Rd4

114. Ta6 Rd5