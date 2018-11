Scacchi, Mondiale 2018: Carlsen e Caruana proseguono la serie di patte nel terzo incontro. Domani la quarta partita

Per uno strano scherzo del destino, anche la terza partita del match che assegna il titolo mondiale di scacchi finisce con una patta in 49 mosse, così com’era successo nella seconda. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non riescono in nessun modo a prendere un qualsivoglia vantaggio sotto il cielo di Londra. Il norvegese e l’italoamericano si danno dunque l’appuntamento a domani, alle ore 16, per il quarto incontro dei dodici a cadenza normale previsti.

Per le prime cinque mosse, l’andamento è identico a quello del primo incontro: variante Rossolimo della Difesa Siciliana. Caruana, nella giornata di venerdì, aveva scelto di giocare col Bianco h3 come sesto tratto, mentre in questo caso ha fatto ricorso all’arrocco corto. Carlsen decide di porre la donna in c7, una scelta del tutto inusuale per l’alto livello, ma presente in partite con giocatori in possesso di punteggio ELO ampiamente inferiore al loro. Entrando nella fase centrale della partita (nel gergo il centro, o il mediogioco), i due contendenti danno vita a un certo numero di scambi che non muovono particolarmente la posizione. L’unico effetto visibile è un leggerissimo passaggio dell’iniziativa da Caruana, inizialmente con più spazio per i propri pezzi, a Carlsen, in grado di porre una certa pressione sullo schieramento bianco. Col controllo del tempo alla quarantesima mossa superato senza patemi da entrambi, la patta arriva presto, con la quarta ora di gioco appena scoccata.

Di seguito l’intero svolgimento di questo terzo incontro.

BIANCO NERO F. Caruana (USA) M. Carlsen (NOR) 1. e4 c5 Chi si aspettava un cambiamento di rotta di Carlsen rimane deluso: seconda partita giocata col Nero e seconda risposta a e4 con la Difesa Siciliana. 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 g6 Tanto per accentuare il carattere di continuità con la prima partita, Caruana si lancia di nuovo nella variante Rossolimo, come già successo venerdì. 4. Sxc6 dxc6 5. d3 g7 6. O-O Dc7 Fino alla quinta mossa tutto identico alla prima partita, poi Caruana decide per l’arrocco corto invece di 6. h3. 7. Te1 e5 8. a3 Cf6 9. b4 O-O 10. Cbd2 Cg4 11. h3 Axf3 12. Cxf3 cxb4 13. axb4 a5 14. bxa5 Txa5 In questo frangente Caruana ha una posizione un po’ più dinamica. 15. Ad2 Taa8 Il Bianco sceglie di non portare la donna nera fuori dal fulcro del gioco, anche se va detto che dopo 15. Txa5 Dxa5 il pedone in e5 sarebbe stato comunque egregiamente difeso e ulteriormente difendibile. 16. Db1 Cd7 17. Db4 Tfe8 Carlsen, in buona sostanza, sembra ritenere quel pedone un punto focale della propria posizione. 18. Ac3 b5 19. Txa8 Txa8 20. Ta1 Txa1+ Scompaiono le torri. 21. Axa1 Da7 22. Ac3 Da2 23. Db2 Dxb2 24. Axb2 f6 Il cambio delle donne toglie un po’ di pressione a Carlsen, ma non ne aggiunge a Caruana, perché di pericoli immediati qui non ce ne sono. 25. Rf1 Rf7 26. Re2 Cc5 27. Ac3 Ce6 28. g3 Af8 29. Cd2 Cg5 30. h4 Ce6 31. Cb3 h5 L’idea, qui, è di bloccare la struttura pedonale dell’ala di re del Bianco. 32. Ad2 Ad6 33. c3 c5 34. Ae3 Re7 35. Rd1 Rd7 36. Rc2 f5 Probabilmente Carlsen qui ha inteso tentare di spostare il gioco sull’ala di donna, senza particolari risultati. 37. Rd1 fxe4 38. dxe4 c4 39. Cd2 Cc5 40. Axc5 Axc5 41. Re2 Rc6 42. Cf1 b4 43. cxb4 Axb4 44. Ce3 Rc5 45. f4 exf4 46. gxf4 Ae5 47. f5 gxf5 48. Cxc4 Rxc4 49. exf5 patta Non c’è modo di vincere: l’alfiere nero ci mette due mosse a catturare il pedone bianco in h4 e può evitare la promozione di quello bianco in f5, ma d’altro canto non può nemmeno essere di aiuto per far arrivare in fondo il proprio, in h5. Punteggio del match: Carlsen-Caruana 1,5-1,5