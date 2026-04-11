Scacchi: Sindarov sempre più vicino a vincere il Torneo dei Candidati. Vaishali in fuga tra le donne

Solo tre sono i turni rimasti al Torneo dei Candidati 2026 di scena a Pegeia, Cipro. Tutte patte le partite del torneo Open, anche se con diverse gradazioni di rischio, e questo è solo un bene per Javokhir Sindarov. L’uzbeko, però, forse per la prima vera volta rischia un po’ in una partita, anche se non più di tanto. Tra le donne, invece, un’unica vittoria: quella di Vaishali Rameshbabu, che guadagna un punto di vantaggio su tutte.

Sindarov, si diceva. Quest’oggi contro Fabiano Caruana le cose, con il Nero, non vanno del tutto come previsto. Del resto l’italoamericano ha un’unica chance per restare in corsa: vincere. E, per mezzo della linea classica della Catalana aperta, pian piano le sue chance se le crea con il pedone sulla colonna a pronto ad avanzare qualora sia possibile. Questo, però, non accade mai, e l’uzbeko dimostra anche ottime doti difensive nel pervenire all’equa divisione del punto dopo 58 mosse.

Poste praticamente senza brividi la Giri-Esipenko (a tutto vantaggio di Sindarov, che mantiene due punti di vantaggio) e la Nakamura-Wei Yi, la patta più movimentata è la Praggnanandhaa-Bluebaum. L’indiano, sulle complicazioni della Difesa Petroff (o Russa che dir si voglia), ha un certo compenso posizionale e già nel mediogioco non vede una continuazione brillante. A corto di tempo, alla 33a, però, non vede che il tedesco commette un errore destinato a costargli la Donna, e nei fatti non sfrutta la sola reale chance di vincere. A quel punto serve lo scacco perpetuo per evitare che il tedesco crei problemi.

Di Praggnanandhaa potrebbe essere la sorella, Vaishali, a giocare il match mondiale femminile con Ju Wenjun. Per l’indiana un’altra vittoria, con il Nero e contro il Sistema di Londra impiantato dalla russa in quota FIDE Aleksandra Goryachkina. Decisivo un unico errore: 30. Ac4 della russa, che molto semplicemente perde la qualità perché in men che non si dica il finale è di Torre e Cavallo del Nero contro Alfiere e Cavallo del Bianco. Il trattamento da parte di Vaishali ne è eccellente e provoca l’abbandono alla 45a. Delle altre tre partite, tutte patte, da segnalare la proverbiale difficoltà dei finali di Torre che la cinese Tan Zhongyi e la kazaka Bibisara Assaubayeva ricordano: per qualche minuto Tan ha posizione di grande vantaggio dopo aver guadagnato un pedone in più, ma non sa come sfruttarla e a quel punto Assaubayeva si difende fino alla mossa numero 102, quella che chiude il confronto in parità.

TORNEO DEI CANDIDATI 2026: PARTITE DI OGGI

OPEN

Caruana (USA)-Sindarov (UZB) 0,5-0,5

Giri (NED)-Esipenko (FID) 0,5-0,5

Nakamura (USA)-Wei Yi (CHN) 0,5-0,5

Praggnanandhaa (IND)-Bluebaum (GER) 0,5-0,5

DONNE

Goryachkina (FID)-Vaishali (IND) 0-1

Lagno (FID)-A. Muzychuk (UKR) 0,5-0,5

Zhu Jiner (CHN)-Deshmukh (IND) 0,5-0,5

Tan Zhongyi (CHN)-Assaubayeva (KAZ) 0,5-0,5

CLASSIFICA DOPO UNDICI TURNI

OPEN

1 Sindarov 8,5

2 Giri 6,5

3 Caruana 5,5

4 Nakamura, Wei Yi, Bluebaum 5

7 Praggnanandhaa 4,5

8 Esipenko 4

DONNE

1 Vaishali 7

2 Zhu Jiner, A. Muzychuk 6

4 Lagno, Assaubayeva 5,5

6 Goryachkina, Deshmukh 5

8 Tan Zhongyi 4

Così la giornata di domani con il 12° turno:

OPEN

Esipenko (FID)-Praggnanandhaa (IND)

Bluebaum (GER)-Caruana (USA)

Sindarov (UZB)-Nakamura (USA)

Wei Yi (CHN)-Anish Giri (NED)

DONNE

A. Muzychuk (UKR)-Goryachkina (FID)

Vaishali (IND)-Zhu Jiner (CHN)

Deshmukh (IND)-Tan Zhongyi (CHN)

Assaubayeva (KAZ)-Lagno (FID)