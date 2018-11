Scacchi, Mondiale 2018: Carlsen e Caruana non si fanno del male, quarta patta su quattro partite. Domani riposo

Tutto sempre, inevitabilmente pari. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana aspettano ancora ad affilare le proprie migliori armi per questo match valevole per il titolo mondiale di scacchi. La quarta patta su quattro partite tra il norvegese e l’italoamericano, in sole 34 mosse, ne è ampia testimonianza.

L’unico elemento di novità nell’arco dello scontro odierno riguarda l’apertura: Carlsen spiazza un po’ tutti e gioca 1. c4, nota come l’apertura Inglese (c’è chi ha fatto notare, non senza sana ironia, un omaggio alla Regina), cui Caruana risponde con la più comune mossa del Nero, e5. I due optano rapidamente per la variante dei Quattro Cavalli, messi tutti in gioco già al terzo tratto. Il seguito della partita si fa interessante fino alle mosse tra la quindicesima e la ventesima, quando comincia ad apparire chiaro che per entrambi i giocatori non c’è una via evidente per vincere, e allora tendono più che altro a non farsi del male. Comprensibile: in questo genere di match, basta un solo errore, un niente, per far precipitare la situazione, e Caruana è andato molto vicino ad impararlo a proprie spese nella prima partita. Dopo alcune manovre di vari pezzi non in grado di generare problemi, prima della terza ora è arrivata l’equa divisione del punto. Domani ci sarà il giorno di riposo, perciò il match di Londra riprenderà nel pomeriggio di giovedì.

Di seguito la trascrizione completa dell’odierna partita:

BIANCO NERO M. Carlsen (NOR) F. Caruana (USA) 1. c4 e5 Esordio dell’Apertura Inglese, la quarta prima mossa più giocata dal Bianco, nel match iridato. 2. Cc3 Cf6 3. Cf3 Cc6 Variante dei Quattro Cavalli, la più giocata. 4. g3 d5 Anche l’avanzata in g3 col fianchetto per liberare l’alfiere in g2 è particolarmente giocato. 5. cxd5 Cxd5 6. Ag2 Ac5 7. O-O O-O 8. d3 Te8 9. Ad2 Cxc3 10. Cxc3 Cd4 Fin qui la partita ne segue un’altra giocata diversi mesi fa da Caruana, sempre col Nero contro il connazionale e compagno di squadra alle Olimpiadi Scacchistiche Wesley So. In quel caso, patta in 67 mosse. 11. b4 Cd6 Carlsen devia da qui in poi dalla So-Caruana. 12. Tb1 Cxf3+ 13. Cxf3 a6 14. a4 c6 15. Te1 Ad7 Mossa inattesa, perché si pensava che Carlsen avrebbe optato per lo scambio di pedoni in b5 allo scopo di avere un po’ di spazio e tenere il pedone nero rimanente in uno stato critico. 16. e4 Df6 17. Ae4 Af5 18. Df3 Axe4 19. Dxf6 gxf6 20. dxe4 b5 Doppia impedonatura (due pedoni bianchi in e, due neri in f). La colonna g scoperta davanti al re nero è un rischio finto, perché il lato di re è del tutto bloccato e tutta l’azione si svolge sul lato di donna. 21. Ted1 Af8 22. axb5 axb5 23. Rg2 Ted8 24. Tdc1 Rg7 Da questo punto in poi inizia a farsi strada una sorta di patto di non belligeranza. 25. Ae1 Tdc8 26. Tc2 Ta4 27. Rf3 h5 28. Re2 Rg6 29. h3 f5 30. exf5+ Rxf5 31. f3 Ae7 Carlsen blocca possibili incursioni del sovrano nero. 32. e4 Re6 33. Ad2 Ad6 34. Abc1 patta In una posizione “morta” già da qualche tratto, la naturale conclusione. Punteggio del match: 2-2