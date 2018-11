Scacchi, Mondiale 2018: Carlsen e Caruana pattano anche la seconda partita. Domani riposo, si ricomincia lunedì

BIANCO NERO

M. Carlsen (NOR) F. Caruana (USA)

1. d4 Cf6

2. Cf3 d5

3. c4 e6 Con un ordine di mosse un po’ diverso dal solito si arriva a una delle posizioni derivanti dal famoso Gambetto di Donna Rifiutato col cavallo bianco in f3. Da notare che con la prima mossa Cf6 più di una volta si entra nelle partite cosiddette Indiane, e questo basta a dire quanto le partite con la spinta del pedone di donna siano facili a rientri ora in un’apertura, ora in un’altra.

4. Cc3 Be7

5. Ae4 O-O Né più né meno, la variante principale

6. e3 c5

7. dxc5 Bxc5

8. Dc2 Cc6

9. a3 Da5

10. Td1 Td8 Fino a Td8 di Caruana, tutta teoria battuta a fondo e giocata praticamente a memoria da entrambi

11. Ae2 Ce4

12. O-O Cc3

13. bxc3 h6 A margine di questa linea, va fatto notare come Caruana, fino al quindicesimo tratto, ha giocato in maniera particolarmente veloce, evitando di cadere in problemi come quelli di ieri e costringendo Carlsen a pensare.

14. a4 Ce7

15. Ce5 Bd6

16. cxd5 Cxd5

17. Af3 Cxf4

18. exf4 Axe5

19. Txd8+ Dxd8 Questa prima serie di continui scambi porta la posizione su un binario di patta

20. fxe5 Dc7

21. Tb1 Tb8

22. Dd3 Ad7

23. a5 Ac6

24. Dd6 Dxd6

25. exd6 Bxf3 Il pedone bianco in e6 è fastidioso fino a un certo punto, perché con l’ottava traversa controllata dalla torre nera non può fare altro che sperare di aspettare il pedone c a sostegno, per quanto l’esistenza del pedone nero della colonna b renda complicato anche questo piano

26. gxf3 Tf8

27. c4 Re8

28. a6 b6

29. c5 Rd7

30. cxb6 axb6

31. a7 Ta8

32. Txb6 Txa7 Con questa serie di catture di torre, il Bianco si trova con un pedone avanzato, ma bloccato, mentre i pedoni neri sono tutti piuttosto lontani, benché uniti in una sola struttura a differenza dei dirimpettai.

33. Rg2 e5 Qui Carlsen si complica leggermente la vita, gli sarebbe tornata più comoda la spinta in f4 per impedire e5.

34. Tb4 f5 Caruana, semplicemente, decide che non vale la pena rischiare la cattura in d6 per avere un pedone in più, ma un finale che si fa prima a pattare che a vincere

35. Tb6 Re6

36. d7+ Rxd7 Si giunge a una situazione simile a quella della prima partita, con la differenza che è traslata sul lato di re.

37. Tb5 Re6

38. Tb6+ Rf7

39. Tb5 Rf6

40. Tb6+ Rg5

41. Tb5 Rf4

42. Tb4+ e4 A Caruana viene accordato qui, da molti motori scacchistici, il fatto di avere una posizione migliore, in virtù del confronto legato al posizionamento dei pezzi. Qui, però, delle due continuazioni possibili dopo lo scacco di torre di Carlsen, sceglie quella più tranquilla, evitando di andare su un terreno, quello della partita che si allunga, nel quale il norvegese tende sempre a provarle tutte per guadagnare anche il più piccolo vantaggio. Una decisione, nel complesso, saggia, considerate le sette ore di ieri e la prospettiva di un giorno di riposo.

43. fxe4 fxe4 Questo cambio ci riporta ancor più vicino al finale di ieri: pedone in più del Nero, che però, essendo quello della colonna h, non è utile alla causa.

44. h3 Ta5

45. Tb7 Tb5+

46. Rf1 Tg6

47. Tb4 Tg5

48. Tb7 Tg6