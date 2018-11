LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: gara-5, italo-americano con il Bianco

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, gara-5 tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Dopo aver pareggiato le prime quattro partite e avere osservato un giorno di riposo, i due fenomeni della scacchiera tornano a sfidarsi a Londra (Gran Bretagna) in un incontro fondamentale che potrebbe indirizzare l’intera rassegna iridata: vincere oggi permetterebbe di portarsi in vantaggio sul 3-2 nella serie di dodici partite e dunque di guadagnarsi un margine importante quando ci avviciniamo al giro di boa di questa fantastica competizione.

Oggi Caruana giocherà con il Bianco, dunque l’italoamericano dovrebbe avere sulla carta un vantaggio ma staremo a vedere se riuscirà a concretizzarlo perché il norvegese ha tutte le carte in regola per inventarsi qualcosa e provare a strappare l’intera posta in palio. Si preannuncia una partita particolarmente vibrante e interessante, vedremo se qualcuno riuscirà ad avere la meglio trovando la mossa giusta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali di scacchi 2018, gara-5 tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.













