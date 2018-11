Calendario F1 2019, le date e il programma di tutte le gare stagionali. Gli orari e come vederle in tv

259 giorni, tanto durerà il Mondiale di Formula Uno 2019. Un lunghissimo percorso che condurrà i piloti dal via di Melbourne del 17 marzo all’ultima tappa di Abu Dhabi che si terrà nel primo giorno di dicembre. Le tappe, come in questa annata, saranno 21 (mentre dal 2020 sarà aggiunto anche il nuovo GP del Vietnam).

La stagione 2019, dopo il consueto esordio in Australia, concluderà il mese di marzo a Sakhir per il GP del Bahrein, come sempre sotto le luci dei riflettori. Due appuntamenti anche ad aprile con la trasferta di Shanghai, per il GP della Cina, quindi si approda sulle sponde del Mar Caspio per il GP di Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku. La primavera prosegue con le solite tappe europee di Barcellona, per il GP di Spagna, e Monte-Carlo per il GP di Monaco di fine maggio.

.La prima fase del campionato prosegue con cadenze regolari di una gara ogni due settimane. A giugno, invece, dopo il GP del Canada di Montreal, avremo la doppietta Francia-Austria tra Le Castellet del 23 giugno) e Red Bull Ring del 30 giugno. Prima della pausa estiva rimangono da disputare tre prove. Il 14 luglio sarà di scena il GP di Gran Bretagna di Silverstone, mentre a fine mese toccherà al GP di Germania di Hockenheim. Ultimo appuntamento della prima parte è il GP di Ungheria di Budapest. Dal 4 agosto, si passerà al primo settembre, con la solita ripartenza del GP del Belgio di Spa-Franchorchamps.

Saranno ben quattro in totale gli impegni di settembre. Dopo Spa, infatti, si passerà nel weekend successivo a Monza per Il GP d’Italia. A fine mese, invece, doppietta Singapore-Russia con i circuiti cittadini di Marina Bay (in notturna) e Sochi. Ad ottobre c’è un attimo di respiro, con il GP del Giappone di Suzuka programmato il 13 ottobre, mentre dopo quindici giorni si andrà in Messico, in questa occasione collocato nel calendario prima del GP degli Stati Uniti. Ad Austin, infatti, si correrà il 3 novembre, prima del rush finale. Il 17 novembre penultima prova stagione, il GP del Brasile di Interlagos, mentre il gran finale sarà, come sempre, riservato ad Abu Dhabi, il primo dicembre 2019.

Il mondiale di Formula Uno 2019 sarà ancora in esclusiva su Sky Sport che trasmetterà ogni eventi sui propri canali, Sky SportF1 (canale 207) più, a seconda del palinsesto, su SkySport1 (canale 201). Alcune gare saranno proposte in diretta anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) mentre le repliche di qualifiche e gare saranno garantite per ogni appuntamento.

CALENDARIO COMPLETO MONDIALE F1 2019

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI