Calendario MotoGP 2019, le date e il programma di tutte le gare stagionali. Gli orari e come vederle in tv

Il Motomondiale sta per disputare l’ultima gara della stagione 2018 per poi cominciare immediatamente a proiettarsi verso l’inizio del prossimo Mondiale con i vari test invernali. Il Motomondiale 2019 prenderà il via il secondo weekend di marzo, dall’8 al 10, con il Gran Premio del Qatar e si chiuderà come di consuetudine con il Gran Premio della Comunità Valenciana dal 15 al 17 novembre. Le 19 tappe della stagione 2018 sono state confermate e sono state effettuate delle modifiche solo per quanto riguarda le date dei vari Gran Premi.

La prima vera grande modifica rispetto a questo campionato riguarda la pausa estiva, che verrà allungata da 15 giorni ad un mese, tra il GP di Germania (7 luglio) e quello della Repubblica Ceca (4 agosto). Confermato il Gran Premio della Gran Bretagna sulla pista di Silverstone nonostante le polemiche per la cancellazione della gara di quest’anno a causa del mancato drenaggio dell’acqua da parte dell’asfalto. Da sottolineare il tour asiatico di fine stagione con quattro GP nell’arco di cinque settimane da inizio ottobre a inizio novembre, che precederà l’atto conclusivo di Valencia. Tutte le gare del Motomondiale 2019 verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, inoltre TV8 manderà in onda alcuni GP in diretta e tutti gli altri in differita. Di seguito il calendario completo del Motomondiale 2019.

CALENDARIO MOTOMONDIALE 2019

1 QATAR GP Losail International Circuit 8-10 marzo

2 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo 29-31 marzo

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas 12-14 aprile

4 SPANISH GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto 3-5 maggio

5 FRENCH GP Le Mans 17-19 maggio

6 ITALIAN GP Autodromo di Mugello 31 maggio-2 giugno

7 CATALUNYA GP Circuit de Barcelona-Catalunya 14-16 giugno

8 DUTCH GP TT Circuit Assen 28-30 giugno

9 GERMAN GP Sachsenring 5-7 luglio

10 CZECH GP Automotodrom Brno 2-4 agosto

11 AUSTRIAN GP Red Bull Ring – Spielberg 9-11 agosto

12 BRITISH GP Silverstone Circuit 23-25 agosto

13 SAN MARINO GP Misano World Circuit Marco Simoncelli 13-15 settembre

14 ARAGON GP MotorLand Aragon 20-22 settembre

15 THAI GP Chang International Circuit 4-6 ottobre

16 JAPANESE GP Twin Ring Motegi 18-20 ottobre

17 AUSTRALIAN GP Phillip Island Circuit 25-27 ottobre

18 MALAYSIAN GP Sepang International Circuit 1-3 novembre

19 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 15-17 novembre













Foto: Valerio Origo