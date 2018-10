Napoli-Liverpool in tv, come vederla gratis e in chiaro. Orario d’inizio e streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-LIVERPOOL DALLE ORE 21.00

Stasera si gioca Napoli-Liverpool, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I partenopei riabbracciano la bolgia del San Paolo, i tifosi cercheranno di trascinare gli azzurri verso una vera e propria impresa contro i fortissimi Reds, finalisti della passata edizione della massima competizione continentale. I ragazzi di Carlo Ancelotti, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, dovranno rialzare prontamente la testa e andranno a caccia di una vittoria di lusso contro una delle grandi favorite per alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie: si preannuncia grande spettacolo, una vera notte da Leoni per questo Napoli che ha bisogno di dare risposte positive dopo aver pareggiato all’esordio con la Stella Rossa.

Questa sera (ore 21.00) Hamsik e compagni proveranno a invertire la rotta e a fare saltare il banco regalandosi quella vittoria da sogno che tutti si aspettano, fondamentale per sperare seriamente di continuare a lottare per la qualificazione agli ottavi di finale visto che tra tre settimane si volerà a Parigi per sfidare il PSG. Contro Salah, Mané, Firmino e compagni bisognerà confezionare un gioco perfetto, bisognerà alzare l’asticella e serviranno i gol di Insighe e Milik per provare a superare la solida difesa guidata dal portiere Alisson.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Liverpool, match valido per la Champions League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Rai Uno, diretta streaming su Sky Go e Rai Play, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE:

21.00 Napoli-Liverpool

NAPOLI-LIVERPOOL: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Prevista la diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: Gianfranco Carozza