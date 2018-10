Volley femminile, Mondiali 2018: Italia-Cina, sfida campale alle Campionesse Olimpiche! Azzurre a caccia del pokerissimo per avvicinare la Final Six

L’Italia sta impressionando ai Mondiali 2018 di volley femminile, questa mattina ha demolito la temuta Turchia di Giovanni Guidetti e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata, ma ora la testa è già rivolta alla sfida di domani contro la Cina (ore 12.20, per la prima volta ci spostiamo dalla fascia delle 06.40). La nostra Nazionale, che nelle prime quattro uscite non ha lasciato per strada nemmeno un set, ora se la dovrà vedere contro le Campionesse Olimpiche anche loro imbattute nel torneo (ma hanno concesso il primo parziale contro la Bulgaria): si preannuncia una sfida particolarmente intensa e avvincente, un vero e proprio crocevia per le azzurre che non vogliono più fermarsi dopo aver annichilito le anatoliche.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti stanno infatti mettendo in mostra un eccezionale livello di gioco ma la sfida alle asiatiche rappresenta un test cruciale per capire quale è davvero il nostro livello e fin dove possiamo spingerci in questa rassegna iridata. Battere la Cina significherebbe presentarsi alla seconda fase con un pokerissimo molto pesante, fondamentale in vista delle sfide contro Russia e USA, determinante per aumentare sensibilmente le possibilità di accedere alla Final Six di questa manifestazione (si portano dietro tutti i risultati ottenuti). L’Italia ha dimostrato di potersela giocare con tutte, in estate ha già sconfitto la corazzata giallorossa in Nations League e sicuramente scenderà in campo con la convinzione di avere a disposizione i mezzi giusti per tenere testa alle rivali.

La nostra Nazionale ha ormai imparato a conoscere le Campionesse Olimpiche che puntano tutto su un gioco molto difensivo, su un contrattacco molto efficace e su delle accelerazioni repentine che riescono a mandare in crisi chiunque. Il fenomeno Zhu Ting, micidiale schiacciatrice del VakifBank Istanbul e ritenuta una delle più forti giocatrici in circolazione, si farà sentire a suon di bordate ma attenzione anche alle centrali che con il loro gioco rapido possono metterci in difficoltà. L’Italia ha fatto capire di essere ben dentro a questo Mondiale e vuole dare un’ulteriore risposta trascinata come sempre dalle fiondate di Paola Egonu, dai muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi, dall’esperienza di Lucia Bosetti, dalla grinta di Miriam Sylla, dalla regia di Ofelia Malinov e dalle difese di Monica De Gennaro.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

Italia-Cina, programma e come vederla in tv

La Cina ai raggi X

Classifiche e risultati dei gironi













Foto: FIVB