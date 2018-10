Calcio, Europa League 2018-2019: la Lazio a caccia di una vittoria a Francoforte per dimenticare il derby

Ripartire subito e dimenticare il derby appena perso. La Lazio vola a Francoforte dove sfiderà l’Eintracht nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A Formello c’è grande voglia di mettersi alle spalle la partita di sabato e l’occasione migliore è quella di ottenere domani una vittoria nel proprio cammino europeo.

Si affrontano le due squadre che sono in testa al girone. I biancocelesti hanno sconfitto all’Olimpico l’Apollon, mentre i tedeschi hanno espugnato a sorpresa il Velodrome di Marsiglia. In palio c’è dunque la vetta e la Lazio sa bene che una vittoria in Germania potrebbe davvero essere decisiva per la qualificazione.

E’ una partita molto importante per la squadra di Inzaghi, che finora ha fallito tutti gli appuntamenti importanti della stagione. Nei big match la Lazio è sempre uscita sconfitta, prima con il Napoli, poi con la Juventus e alla fine sabato contro la Roma. Con ogni probabilità domani Inzaghi farà turnover, puntando sulla coppia Caicedo-Correa, con Ciro Immobile che con ogni probabilità andrà in panchina.

Dall’altra parte l’Eintracht è tornata alla vittoria in Bundesliga (4-1 contro l’Hannover) dopo quattro giornate senza successi. Un inizio di stagione difficile per la squadra di Adolf Hutter, che ha sostituito in questa stagione Nico Kovac, passato sulla panchina del Bayern Monaco. Il tecnico austriaco ha riportato lo Young Boys al titolo in Svizzera e poi ha deciso di sposare il progetto della squadra tedesca, che lo scorso anno ha vinto la Coppa di Germania, grazie anche alla doppietta di Ante Rebic. Il croato, dopo un Mondiale eccezionale, è il principale pericolo per la Lazio ed è tornato titolare nelle ultime settimane dopo un infortunio e subito ha trovato la via della rete (2 gol in tre partite). Il match sarà visibile domani alle ore 21.00 anche in chiaro su TV8. Ci sarà anche la diretta televisiva su Sky Sport e poi quella testuale su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com