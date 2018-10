Napoli-Liverpool, le probabili formazioni | Champions League 2018-2019

Secondo match per il Napoli di Carlo Ancelotti nella Champions League 2018-2019 di calcio. Reduce dal pareggio contro la Stella Rossa, i partenopei non possono permettersi altri mezzi passi falsi e debbono centrare il bersaglio grosso contro il Liverpool al San Paolo per dare un indirizzo diverso al loro percorso continentale. Di sicuro il confronto non è tra i più semplici essendo la formazione di Jurgen Klopp particolarmente in forma e finalista l’anno passato di questa competizione. Non a caso i Reds hanno superato in casa il PSG nel match d’esordio.

Ancelotti dovrebbe confermare per gran parte la formazione scesa in campo contro la Juventus. Confermato, dunque, il 4-4-2 con Ospina tra i pali, Hysaj e Mario Rui sulle fasce difensive e Albiol-Koulibaly coppia centrale. A centrocampo Callejon sull’esterno destro e Zielinski su quello di sinistra, con Allan a far coppia con Hamsik in mezzo per conciliare qualità e quantità. In avanti Insigne sicuro del posto, accanto a lui pronto Milik, che dovrebbe essere preferito a Mertens.

Per quanto riguarda invece la compagine ospite, Klopp dovrebbe proporre il suo classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà l’ex Roma Alisson, con Alexander-Arnold e Robertson esterni bassi. Al centro della difesa Van Dijk dovrebbe essere affiancato da Gomez, mentre Wijnaldum sarà la mente del centrocampo, con Milner mezzala destra e Keita mezzala sinistra. Nel tridente d’attacco potrebbe essere proposto lo svizzero Shaqiri, con Salah falso nueve e Mané largo a sinistra.

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Shaqiri, Salah, Mané. All. Klopp

