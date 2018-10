LIVE Roma-Viktoria Plzen, Champions League in DIRETTA | Risultato | Aggiornamenti e gol in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un risultato favorevole anche nella sfida odierna. In campo non ci sarà De Rossi, con il centrocampo affidato così a Nzonzi, mentre in attacco saranno Under e Kluivert a supportare Dzeko, pronto a tornare al gol davanti ai propri tifosi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa partita. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento! (Foto: bestino shutterstock)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Il calendario completo della Champions League

Tutte le date delle partite di Juventus, Inter, Napoli e Roma

Risultati e classifiche dei gironi di Champions League

Presentazione Roma-Viktoria Plzen

Come vedere in tv Roma-Viktoria Plzen

Le probabili formazioni di Roma-Viktoria Plzen