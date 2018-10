Roma-Viktoria Plzen | Champions League | Probabili formazioni. Moduli speculari, niente bis per Zaniolo

Ottobre porta in dote il grande calcio: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà oggi, martedì 2 e domani, mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Questa sera alle ore 21.00 la Roma ospiterà i cechi del Viktoria Plzen.

La Roma scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Olsen tra i pali, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov a formare la linea difensiva, De Rossi e Nzonzi a fare da diga davanti alla difesa, Pellegrini, Under ed El Shaarawy a giocare dietro all’unica punta che naturalmente sarà Dzeko.

Modulo speculare per la formazione boema, che vedrà Kozacik in porta, Reznik, Pernic, Ubnik e Limbersky in difesa, Horava ed Horosovsky in mezzo al campo, Ekpai, Cermak e Crmencik impegnati sulla trequarti, alle spalle del terminale offensivo dei cechi she sarà Zeman.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Pellegrini, Under, El Shaarawy; Dzeko.

Viktoria Plzen: Kozacik; Reznik, Pernic, Ubnik, Limbersky; Horava, Horosovsky; Ekpai, Cermak, Crmencik; Zeman.













