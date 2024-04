Puppo chiede pazienza per Musetti: “Giudizi esagerati. Deve cambiare atteggiamento, ma è giovane”

L’esordio di Jannik Sinner sul rosso in altura dell’ATP Masters 1000 iberico è stato presentato nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania Speciale Madrid Open, in cui Dario Puppo, giornalista di Eurosport, ha parlato anche della sconfitta subita ieri da Lorenzo Musetti.

Sul comportamento di Lorenzo Musetti visto ieri in campo: “Io ci tengo a dire questa cosa, perché ho scritto un piccolo post, dicendo che io trovo molta negatività in quello che lui fa trasparire in campo e la deve togliere questa negatività. ‘Contro di me sono tutti fenomeni’, l’ha già detto tante volte in passato, non è la prima volta che lo dice, quindi non è che si tratta di criticarlo adesso, perché effettivamente sul rosso in questo inizio di stagione, che poi è già una parte importante della stagione sul rosso, che per lui lo è ancora di più, visto che si esprime al meglio su questa superficie, ha perso tre dei quattro tornei al primo turno, ed ha fatto un buon torneo a Montecarlo, vincendo un paio di partite. Comunque ha giocato anche un buon torneo a Miami“.

Gli atteggiamenti da correggere: “Il discorso è che è un atteggiamento che non si può sentire neanche da un ragazzino che fa i tornei junior, perché bisogna proprio riuscire a spogliarsi da queste cose già prima. Lorenzo è stato un ottimo giocatore da junior, lui ha fatto una carriera da junior piuttosto importante. Non so se la sua negatività viene fuori con certi avversari, maggiormente in certe situazioni. Io questo non lo so, però credo che sia ancora più importante lavorare su queste su queste cose, che non tanto su quei problemi tecnici che ci possono essere, e sono legati al fatto, che molti hanno di nuovo rimarcato, come lui sparisse dalla telecamera per cercare di rispondere. Quelle sicuramente sono altre cose che vanno sistemate, però sono conseguenze secondo me, più che del suo crearsi degli alibi, di perdere già da solo, perché ha delle paure, secondo me, non voglio fare della psicologia spicciola, però credo che lui tema di non riuscire ad esprimere la miglior versione di se stesso, è una paura che ha già sua, ma anche rispetto alle aspettative degli altri, perché ha quel tipo di gioco“.

A volte le critiche mosse a Musetti, però, sono eccessive: “Non credo che sia facile giocare con questo pensiero, quindi io non voglio trovare delle scuse anche in altri comportamenti di Lorenzo, che sono sbagliati, però, ribadisco, non sarei così pronto a parlarne ed a dire queste cose se non si partisse da un discorso molto banale, credo che sia lampante il fatto che si tratti intanto di un ragazzo che comunque credo che sia un bravissimo ragazzo, ha dei difetti, delle situazioni che sicuramente non vanno bene, ma lo sa lui per primo, non è facile evidentemente correggere certe cose, però è ancora tanto giovane. Io aspetterei comunque, in generale, a produrre dei commenti che siano esagerati, cioè ci sta la critica, ma non che vada ad essere eccessiva“.

Cambiando discorso, a lungo si è parlato della possibilità che Jannik Sinner fosse il portabandiera dell’Italia a Parigi 2024: “La visibilità che avrebbe avuto il Tricolore con Sinner da portabandiera non ha eguali con nessun altro atleta, a livello internazionale io dico, a livello italiano è comunque la stessa cosa, però è legittimo assolutamente Tamberi con Arrigo, vanno benissimo, però ne avrebbero parlato tutti quanti all’estero, i grandi giornali, le televisioni, perché Sinner sta producendo questo effetto“.