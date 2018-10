Roma-Viktoria Plzen, Champions League 2019: giallorossi costretti a vincere per sopravanzare i cechi in classifica

Domani, martedì 2 ottobre, lo stadio Olimpico di Roma sarà teatro della sfida tra Roma e Viktoria Plzen, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I capitolini giocheranno davanti al pubblico di casa per la prima volta della stagione in un match internazionale, perciò saranno ulteriormente motivati a prolungare la striscia aperta di due vittorie consecutive ottenute in campionato nel derby con la Lazio e con il Frosinone (entrambe le sfide vinte all’Olimpico).

I giallorossi devono riscattare la pesante sconfitta rimediata all’esordio europeo al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid (0-3), in cui Dzeko e compagni non sono mai riusciti a contrastare l’onda d’urto avversaria a causa di diverse controprestazioni di alcuni uomini chiave come Fazio e Kolarov. L’obiettivo concreto della Roma è indubbiamente il raggiungimento del secondo posto del girone, che aprirebbe le porte al tabellone finale con sfide ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi. Il match di domani sera assume dunque un’importanza notevole in ottica qualificazione, con i capitolini che sono costretti a vincere per non complicare il cammino verso un eventuale secondo posto nel gruppo G alle spalle del Real Madrid.

La squadra di Di Francesco dovrà fare i conti con i campioni cechi del Viktoria Plzen, i quali hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il CSKA Mosca nella prima giornata. La compagine ceca, cinque volte vincitrice del campionato nazionale, ha accumulato esperienza internazionale negli ultimi anni riuscendo a partecipare alla fase a gironi di Europa League o Champions League in sei delle ultime sette stagioni. Il miglior risultato ottenuto dal Plzen in ambito europeo è la qualificazione agli ottavi di Europa League ottenuta in tre occasioni (2013, 2014, 2018). Gli unici precedenti tra queste due due squadre risalgono alla prima fase dell’Europa League 2016-2017, con il club italiano che ha vinto in casa per 4-1 ed ha pareggiato in Repubblica Ceca 1-1. Di Francesco non potrà contare su Perotti e Pastore per problemi fisici, mentre il trequartista Kolar sarà l’unico indisponibile del Plzen.













