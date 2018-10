VIDEO Champions League, gli highlights di Juventus-Young Boys 3-0 e Roma-Viktoria Plzen 5-0. I gol delle squadre italiane

JUVENTUS-YOUNG BOYS 3-0

Tutto facile per la Juventus di Massimiliano Allegri nel secondo incontro della fase a gironi di Champions League. I bianconeri si sono imposti contro i campioni di Svizzera dello Young Boys con il punteggio di 3-0 grazie ad una splendida tripletta di Paulo Dybala, autore di una partita maiuscola e nettamente il migliore in campo. Juve che grazie a questo successo vola in vetta al girone H a punteggio pieno, in attesa del match tra Manchester United e Valencia di questa sera alle 21.00. Di seguito i gol e le azioni salienti del confronto.

IL PRIMO GOL DI PAULO DYBALA

Lindo lançamento do Bonucci e gol do argentino Dybala: Juventus 1×0 Young Boyspic.twitter.com/JDGqp62tgs — Goleada Info (@goleada__info) October 2, 2018

IL SECONDO GOL DI PAULO DYBALA

⚽️ GOLLL Juventus 2⃣ Vs 0⃣ Young Boys 🎥 ⚽ 🏃 Paulo Dybala.. Gol* !! Clique para assistir o vídeo 📹 : pic.twitter.com/wFfeFwl3mJ — Os Fanáticos (@OsFanaticosRv) October 2, 2018

IL TERZO GOL DI PAULO DYBALA

Alex Sandro, corta-luz do Bernardeschi, Emre Can, Mandzukic, Cuadrado, Dybala… gol! Hat-trick do argentino: Juventus 3×0 Young Boys pic.twitter.com/qZNCICTiP0 — Goleada Info (@goleada__info) October 2, 2018

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-YOUNG BOYS 3-0 SU SKY

ROMA-VIKTORIA PLZEN 5-0

Un Edin Dzeko scatenato nel primo tempo del match della Roma contro il Viktoria Plzen all’Olimpico di Roma. Nel secondo incontro di Champions League, i giallorossi, inseriti nel gruppo G, hanno messo subito sui binari favorevoli il confronto, grazie alla doppietta del calciatore bosniaco, devastante negli ultimi 20 metri nella disorganizzata retroguardia avversaria. Marcature sono diventate cinque grazie al contributo di Under, di Kluiver e dell’affamato Dzeko. Di seguito le marcature dei capitolini:

IL PRIMO GOL DI EDIN DZEKO

Gol! 3' Dzeko Roma 1-0 Plzen pic.twitter.com/Fu8TugyccG — Gol Dünyası (@goldunyasi) October 2, 2018

IL SECONDO GOL DI EDIN DZEKO

GOL! 40' Dzeko Roma 2-0 Viktoria Plzen Asist: Cengiz Ünder 🇹🇷 pic.twitter.com/xdji9R3DUt — Gol Dünyası (@goldunyasi) October 2, 2018

IL GOL DI UNDER

🎥 CHAMPIONS LEAGUE Buen gol de Under para la Roma tras jugada colectiva (Roma 3-0 Plzen) #RomaPlzen pic.twitter.com/dchwNckQk5 — Futbelia (@futbelia) October 2, 2018

GOL DI KLUIVERT

IL TERZO GOL DI DZEKO

¡NUNCA DEJES SOLO A DZEKO!😱 ¿Por qué? Los errores defensivos del Viktoria Plzen te explicarán la clase que tiene el delantero de Roma👏👏👏 Revive el 2do gol de La Loba este día de #ChampionsxFOX pic.twitter.com/hlLLrVBOgE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2018

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-VIKTORIA PLZEN 2-0 SU SKY













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com